Stronach/Nachbaur: Notverstaatlichungen und Zukunftsperspektiven bei Banken klären

Effiziente Abwicklung ist nur durch einen privaten Investor möglich

Wien (OTS) - "Wir wollen die Vorgänge bei den Notverstaatlichungen von Hypo Alpe Adria, Kommunalkredit und ÖVAG durchleuchten und Zukunftsperspektiven klären", verlangte Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur im Rahmen einer Kurzdebatte über die Einsetzung eines Banken-U-Ausschusses. Neben der Klärung der politischen Verantwortung will Nachbaur, dass bei der Abwicklung neue Wege gegangen werden: "Eine effiziente Abwicklung ist nur durch einen privaten Investor möglich, der auf diese Geschäfte spezialisiert ist!"

Allein bei der Hypo Alpe Adria gehe es um mindestens 17 Mrd. Euro an Steuergeldern, daher sei die Aufklärung der politischen Verantwortung nötig. Zu klären sei laut Nachbaur etwa warum es die Notverstaatlichung der HAA gab - "sie war nicht systemrelevant". Unverständlich sei auch, warum die Einlagen deutscher Sparer mit österreichischem Steuergeld gerettet wurden. Es sei wohl auch eine politische Entscheidung gewesen, um Raiffeisen beim Hypo-Haftungsverbund und das Land Kärnten zu schonen. "Es wäre billiger gewesen, Kärnten pleitegehen zu lassen", zitierte Nachbaur zahlreiche Experten und verlangte: "Wir brauchen eine Föderalismusreform und ein Insolvenzrecht der Körperschaften!"

Nun dürfe nichts unversucht bleiben, um die beste Lösung für Steuerzahler zu finden, so Nachbaur, denn Staat sei ein schlechter Verwalter der notverstaatlichen Banken. Parallel dazu sei es aber auch nötig, dass sich nach den erfolglosen Bankmanagern auch die verantwortlichen Politiker und die FMA rechtlich zu verantworten haben.

Für die Zukunft fordert Nachbaur einen Lösungsausschuss im Finanzausschuss - "öffentlich und mit Experten besetzt!" Kritik übte die Team Stronach Klubobfrau daran, dass es zwar bei der Hypo eine zivil- und strafrechtliche Aufarbeitung um teures Geld erfolge, "ein Modell zur Abwicklung liegt aber noch immer nicht vor". Die Idee einer Bad Bank sei ein schlechter Weg, da dies eine Zwangsverpflichtung der anderen Banken zu Einlagen bedeuten würde. Nachbaur verlangt die Abwicklung über private Investoren, die auf genau diese Geschäfte spezialisiert sind. 50 Prozent plus eine Aktie sollten verkauft werden, durch die Eigenmittel der Investoren "ist effiziente Arbeit gesichert", so Nachbaur. Dieses System könne auch bei der Bad Bank der Kommunalkredit angewendet werden. Bei der Volksbank sollten die Anteile der Republik zusammen mit den Volksbanken-Aktien an einen privaten Investor verkauft werden - wie dies in Deutschland mit Raiffeisen erfolgt war.

Von der Regierung verlangte Nachbaur, dass noch heuer Ideen zu einer seriösen Abwicklung vorgelegt werden. Professionalität verlangt Nachbaur auch bei der Postenbesetzung: "Der nächste darf nicht von der SPÖ, der ÖVP oder einer der geretteten Banken kommen - es muss ein echter Experte sein!"

