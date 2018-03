Nationalrat - Heinisch-Hosek: Lösungen für die Bevölkerung wichtiger als diverse Zahlenspiele der Opposition

"Wichtig, mit budgetären Herausforderungen maßvoll umzugehen und Einsparungen zu tätigen, ohne dass große Teile der Bevölkerung zu leiden haben"

Wien (OTS/SK) - Es sei wichtig, wieder zu dem zurückzukehren, woran die Bevölkerung wirklich interessiert sei: "Nämlich an Lösungen und nicht an diversen Zahlspielen, die hier in den letzten beiden Stunden von Teilen der Opposition auf den Tisch gelegt wurden." Das sagte SPÖ-Frauenministerin und Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek heute, Dienstag, im Rahmen der dringlichen Anfrage zur budgetären Lage Österreichs im Nationalrat. Die Bundesregierung, die sich jetzt gerade in Koalitionsverhandlungen befinde, habe die Chance verdient, darauf zu reagieren, was die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher mit ihren Prognosen verändert haben. Heinisch-Hosek erinnerte daran, was in den letzten fünf Jahren passiert sei und dass die Bundesregierung den "Tanker Österreich" gut durch diese ganz schwierigen Zeiten gesteuert habe.****

Konkret gehe es darum, mit diesen veränderten Bedingungen auch adäquat umzugehen. "Wir sind akribisch bemüht, Tag für Tag, dass wir schnell zu einem Koalitionsabkommen gelangen, das auch im nächsten Jahr die aktuelle budgetäre Anderslage mitberücksichtigt", betonte Heinisch-Hosek. Es gehe konkret darum, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diejenigen Teile der Bevölkerung besonders mit zu berücksichtigen, die es nicht so leicht haben. Das habe in den letzten fünf Jahren gut funktioniert. "Daraus resultiere auch der neuerliche Regierungsauftrag", betonte Heinisch-Hosek.

Auch beim Thema Frauenpolitik sei es wichtig, gemeinsam zu Lösungen zu gelangen: "Das habe ich in den letzten fünf Jahren das eine oder andere Mal vermisst. Nicht nur bei großen Themen, sondern auch bei kleinen Symbolen, die große Wirkung für die Frauen gehabt hätten", betonte die Frauenministerin. Auch im Bereich des öffentlichen Dienstes - der Bund als größter Dienstgeber des Landes - wurden nicht nur sehr viele Verwaltungsplanstellen eingespart, sondern es wurden mit Reformen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. "Nur mit effizienten und schlanken Strukturen ist man für die Zukunft bestens gerüstet", sagte Heinisch-Hosek.

Dies wolle man nicht nur für den öffentlichen Dienst, sondern für die gesamte Bevölkerung erreichen. Daher gelte es, für die Zukunft gerüstet zu sein und mit den budgetären Herausforderungen maßvoll umzugehen und Einsparungen zu tätigen, ohne dass Großteile der Bevölkerung zu leiden haben. "Wir haben gemeinsam viel weitergebracht und wir wollen auch in den nächsten Jahren mit vielen Ideen gemeinsam für die Menschen arbeiten", sagte Heinisch-Hosek. (Schluss) mis/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum