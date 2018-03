Franz Eßl: Einschränkung des Flugbetriebes mit aller Kraft verhindern

Salzburger ÖVP-Abg. begrüßt Sechs-Parteien-Antrag zum Erhalt des Salzburg Airport

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Für den Salzburger ÖVP-Abgeordneten Franz Eßl würde eine Einschränkung des Flugbetriebes am Salzburg Airport durch die deutsche Bundesregierung massive Folgen für das Bundesland Salzburger haben. "Rund 1.500 Arbeitsplätze in der Region hängen direkt oder indirekt von diesem Salzburger Leitbetrieb ab", weist Eßl auf den einstimmigen Beschluss eines Sechs-Parteien-Entschließungsantrages im Nationalrat hin. "Damit haben wir heute eindeutig bewiesen, dass konstruktive Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg möglich ist", so Eßl. Nun gelte es, auf den verschiedensten Ebenen diesen Schulterschluss weiter zu verfolgen. (Schluss)

