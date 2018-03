Stronach /Nachbaur: Österreich droht Troika-Regierung statt Großer Koalition

Nur Föderalismusreform und Umsetzung der Rechnungshofvorschläge können Land noch retten

Wien (OTS) - Nachdem das Budgetloch von 40 auf 30 Milliarden revidiert wurde, und nun die vor der Wahl versprochene und längst überfällige Anpassung der Familienbeihilfe doch nicht kommt, fühlen sich die Menschen von der Regierung betrogen. Es ist traurig für unser Land, dass es nach acht Jahren ohne Inflationsanpassung nun wieder die Familien sind, die das Nachsehen haben und einen Einkommensverlust von 25 Prozent zu tragen haben", bilanzierte Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur die Arbeit der Regierung in ihrem Debattenbeitrag zur Dringlichen.

Da die laut Maastrichtkriterien berechneten 30 Prozent Defizit immer noch zu hoch klingen, sei die Regierung auf den Begriff strukturelles Defizit ausgewichen. Doch dadurch werde der Fehlbetrag nicht weniger. Sogar Griechenland weise beim strukturellen Defizit im Gegensatz zu Österreich einen Überschuss aus. Nachbaur erinnerte daran, dass auch in Griechenland "alles mit falschen Zahlen begonnen" hatte. "Wenn Rot und Schwarz so weiter machen, brauchen wir uns bald keine Gedanken mehr über die Bildung der nächsten Regierung zu machen, denn Österreich könnte schon bald von der Troika regiert werden", warnte Nachbaur. Dabei ist das Budget für 2013 noch gar nicht einmal eingerechnet, erklärte Nachbaur.

Des Weiteren verlangte die Team Stronach Klubobfrau ein einheitliches Haushaltsrecht, denn laut Zahlen der Statistik Austria sind die Schulden der österreichischen Gemeinden mit 10 Milliarden Euro weit höher als die offiziell angegebenen 3,5 Milliarden. Nachbaur: "Als ich das Thema im Budgetausschuss angesprochen habe, meinte Finanzministerin Fekter, sie selbst wäre die größte Verfechterin eines einheitlichen Haushaltrechts, doch die Länder sperrten sich dagegen". Nachbaur forderte die Finanzministerin auf, "Leaderhip zu beweisen" und auf Basis des Finanzverfassungsgesetzes Fekter eine Verordnung zu erlassen, die die "Heiligenbluter Vereinbarung" außer Kraft setzt. Dann könnten die Länder nicht länger blockieren.

Erfreulich sei laut Nachbaur eine neue Regelung der EU, wonach ab 2014 alle ausgelagerten Schulden in das staatliche Budget einzurechnen sind. Weniger erfreulich dabei sei, dass damit die Staatsschulden auf über 80 Prozent des BIP klettern, was zu einem Downgrading der Republik und in der Folge zu höheren Zinsen und neuen Belastungen für die Steuerzahler führen könne, warnte Nachbaur. In Bezug auf die von Faymann viel gepriesenen Staatsanleihen wies Nachbaur darauf hin, dass diese unter seiner Kanzlerschaft ihre Bestbonität verloren hätten und selbst der Internationale Währungsfond mittlerweile vom Kauf österreichischer Staatsanleihen abrate.

Als konstruktiven Lösungsweg schlägt Nachbaur vor, endlich eine Föderalismusreform umzusetzen, um den Staat aus den Fängen der Länder zu befreien. Die 599 Einsparungs- und Reformvorschläge seien endlich umzusetzen. Auch sei dringend notwendig die Steuerhoheit bei den Ländern anzusiedeln, damit diese ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln. "Solange sich die Taschen der Länder von alleine wundersam füllen", werde sich bei der Sparmoral nichts ändern. "Nur, wenn wir den Kreislauf aus Missmanagement und Budgetdefiziten und Schulden durchbrechen, können wir den Verlust von Souveränität verhindern. Nur ein freier Staat kann sein sozialer sein, der sich um die Schwachen der Gesellschaft kümmern kann", betont Nachbaur.

