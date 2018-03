Ein weiterer harter Winter kommt auf die syrischen Kinder zu

Zahl der Flüchtlinge sprunghaft gestiegen

Wien (OTS) - Über 5 Millionen syrische Kinder werden bald wieder einen rauen Winter erleben. Der vergangene Jänner war so kalt wie schon seit Jahren nicht mehr und UNICEF fürchtet wieder um das Leben und die Gesundheit der Kinder aus Syrien.

Das Ausmaß der Krise hat sich allerdings erheblich verändert. Vorigen Dezember lebten 1,15 Millionen Kinder als Vertriebene in Syrien, etwa 232.000 syrische Kinder lebten als Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Ein Jahr danach sind es 4,3 Millionen Kinder, die im eigenen Land vertrieben sind und es gibt 1,2 Millionen syrische Kinderflüchtlinge in den umliegenden Ländern.

"Bei eisigen Temperaturen und Regen sind Kleinkinder besonders anfällig für Krankheiten wie Lungenentzündung, die sich vor allem in überfüllten Flüchtlingslagern leicht ausbreiten können", sagt UNICEF-Regionaldirektorin Maria Calivis. "Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir bereits Hilfsgüter nach Syrien und in die Region gebracht, um die Kinder warm, trocken und gesund durch den Winter zu bringen."

So verteilt UNICEF zB im Libanon 88.000 Sets Winterkleidung an die syrischen Flüchtlingskinder. In Syrien selbst plant UNICEF eine Verteilung von Winterüberlebenspaketen für 2 Millionen Kinder. Auch in Jordanien wird UNICEF 35.000 Sets mit Winterkleidung verteilen, weiters 24.000 Decken. UNICEF arbeitet außerdem daran Zelte winterfest zu machen und Boiler für Warmwasser zu installieren.

UNICEF Österreich bittet um Spenden:

PSK 15 16 500; BLZ 60.000; Stichwort: Kinder Syrien

Onlinespenden auf www.unicef.at

Spenden per SMS: SMS mit "Syrien" und dem Spendenbetrag an die Nummer 0699 15 05 6000.

Honorarfreies Foto- und Filmmaterial:

http://weshare.unicef.org/MediaResources

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Sylvia Trsek, Tel. 01/879 21 91 40, trsek @ unicef.at