"Eine starke Stimme für Salzburgs Unternehmerschaft"

KommR Konrad Steindl zum neuen Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg angelobt - Neubesetzung im Präsidium der WKS

Salzburg (OTS) - "Die Wirtschaftskammer wird eine starke Stimme für die Unternehmer sein. Wir werden Stellung beziehen, wo es sein muss! Ich werde ein Präsident für alle Sparten sein und für alle Unternehmen, vom EPU über die KMU bis zur Industrie!"

Diese programmatischen Worte richtete am Dienstagnachmittag der neue Präsident der WKS, KommR Konrad Steindl, an die Delegierten des Wirtschaftsparlaments. Der Kfz-Unternehmer mit Betrieben in Salzburg, Oberndorf und Kuchl und langjährige Kämpfer für den unternehmerischen Mittelstand im österreichischen Parlament bis Oktober 2013, wurde zuvor als neuer Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg angelobt. WKÖ-Präsident Dr. Christoph Leitl vereidigte Konrad Steindl. Steindl umriss in seiner Antrittserklärung seine Vorhaben und würdigte ebenso die Leistungen seines Vorgängers Julius Schmalz: "Die WKS ist dir zu großem Dank verpflichtet! Julius Schmalz hat die Wirtschaftskammer zu einer produktiven und positiven Kraft im Lande ausgebaut!" Auch WKÖ-Präsident Leitl hob die konstruktive Rolle von Julius Schmalz hervor: "Julius Schmalz darf auf seine Bilanz stolz sein - Salzburg ist einer der Top-Wirtschaftsstandorte Österreichs!"

Neubesetzung im WKS-Präsidium

Im Zuge der Wahl des neuen Präsidenten kam es auch zu einer Neubesetzung des Präsidiums der WKS. Vizepräsident KommR Helmut Haigermoser (Wirtschaftsliste Salzburg) legte ebenfalls sein Amt zurück, das er von Mai 2000 an als kooptierter Vizepräsident bekleidete. An seine Stelle trat die Salzburger Händlerin Mag. Dorothea Fiedler, die in das Präsidium der WKS kooptiert wurde. Das Präsidium der WKS wird sich somit folgendermaßen zusammensetzen:

KommR Konrad Steindl (Präsident), KommR Mag. Peter Genser (Vizepräsident), Dr. Peter Unterkofler (Vizepräsident), Andrea Stifter (Vizepräsidentin), und Mag. Dorothea Fiedler (Vizepräsidentin). Die Spitzenvertreter der einzelnen wahlwerbenden Gruppen betonten in ihren Statements den Willen zur Zusammenarbeit im Interesse der heimischen Wirtschaft.

Mehr Freiraum für die Realwirtschaft

Die Chancen Österreichs und Europas in einer globalen Wettbewerbssituation lotete WKÖ-Präsident Christoph Leitl in seinem Referat vor dem Wirtschaftsparlament aus. Er ortete zwei grundlegende Bedrohungen für die Wirtschaft, zum einen die fortgesetzte Finanzspekulation, zum anderen die steigende Jugendarbeitslosigkeit in Europa. 2008/2009 habe sich die "hässliche Maske der Finanzspekulation" gegenüber der Realwirtschaft gezeigt, doch die Lehren seien daraus noch nicht ausreichend gezogen worden, kritisierte Leitl. Eine Lösung stelle jedoch eine wertorientierte Gestaltung der Rahmenbedingungen dar, innerhalb derer sich der freie Wettbewerb zu entfalten habe, also die soziale Marktwirtschaft. Auch müsse in der EU eine neue Prioritätensetzung Platz greifen, hin zu mehr Freiraum für das gewerbliche Unternehmertum statt neuen Regularien. Eine besondere Rolle sollte schließlich die duale Ausbildung spielen, regte Leitl an. Österreichs System der dualen Ausbildung stehe in ganz Europa als "Best-Practise-System" in der Auslage. Angesichts des globalen Wettbewerbs mit niedrigen Löhnen und Energiekosten habe Österreich nur eine Chance: "Wir müssen schneller als andere neue Lösungen entwickeln und diese rasch zum unternehmerischen Erfolg führen!" Dazu brauche es freilich eine bildungspolitische Neuorientierung: "Wir müssen vom ersten Schultag an die Kreativität der Kinder fördern und ihre Freude, Neues zu entdecken und zu Innovationen weiterzuentwickeln.

Mehr persönlicher Kontakt, mehr digitale Dienste

WKS-Direktor Dr. Hans Bachleitner legte schließlich dem Wirtschaftsparlament einen ersten Bericht über das Arbeitsjahr 2013 und einen Ausblick auf die Schwerpunkte des Jahres 2014 vor. "Gemeinsam mit dem neuen Präsidenten wollen wir den Weg der Effizienzsteigerung weiter beschreiten. Gleichzeitig wird sich die Wirtschaftskammer weiter zu einer offenen Interessenvertretung entwickeln, welche die Meinung der Mitglieder aktiv einholt und berücksichtigt", betonte Dr. Bachleitner. Besonders wichtig erachtet der WKS-Direktor die Weiterführung der Kontaktoffensive. "Wir wollen so viele Mitglieder wie nur möglich persönlich besuchen und unsere Dienste anbieten! So wurde heuer die Aktion 'Reden wir mit dem Mittelstand!'gestartet, bei der an einem Tag jeweils rund 70 Mitarbeiter und Funktionäre in einem Bezirk unterwegs waren. Nach dem Flachgau, der Stadt Salzburg und dem Pinzgau folgen im nächsten Jahr die nächsten tausend Mitglieder in den anderen Bezirken!"

Der persönliche Kontakt ist unverzichtbar, neue digitale Dienste kommen ergänzend hinzu. 2012 konnte die digitale Gewerbeanmeldung in der WKS flächendeckend verwirklicht werden, 2014 kommt nun eine eigene Service-App für Mitglieder dazu. "My WKS" als digitales Service-Handbuch wird ermöglichen, dass jedes Mitglied alle Experten des Hauses über sein Smartphone erreichen kann, aber auch alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer in digitalen Karten findet. Dahinter steht eine der modernsten Geschäftspartnerdatenbanken der Kammerorganisation, die in Salzburg entwickelt wurde und die nun auch österreichweit zur Anwendung kommen soll.

2014 wird die WKS wesentliche öffentliche Akzente für das Unternehmertum setzen. Mit neuen Mitteln fortgesetzt wird ab Jänner das Leitthema "Mittelstand trägt das Land". Am 6. Februar 2014 wird der erste "Mittelstandsreport" eines Bundeslandes präsentiert, der auch eine Art Arbeitsklimaindex für Unternehmer darstellt. Beibehalten wird der "EPU-Tag" in Salzburg und in den Bezirken, dazu kommt ein "Tag des Arbeitgebers" (30. April) und eine österreichweite "Unternehmerwoche" (29. September bis 5. Oktober). Das völlig neu gestaltete WIFI Salzburg, das am 26. September mit einem Tag der offenen Tür ("My WIFI, My WKS") eröffnet wird, ist auch der Schauplatz eines großen österreichweiten Unternehmerkongresses (2. Oktober).

Das Wirtschaftsparlament beschloss auch den Voranschlag für 2014. Das Budget 2014 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 41,1 Mill. Euro vor (2013: 39,9 Mill. Euro).

