"Dem unternehmerischen Mittelstand muss geholfen werden!"

KommR Konrad Steindl neuer Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg -Neubesetzung im Präsidium der WKS: Mag. Dorothea Fiedler folgt auf KommR Helmut Haigermoser

Salzburg (OTS) - KommR Konrad Steindl (58), Kfz-Unternehmer mit Betrieben in Salzburg, Oberndorf und Kuchl, gelernter Bilanzbuchhalter, langjähriger Nationalratsabgeordneter und führender Wirtschaftsexperte im österreichischen Parlament bis Oktober 2013, übernimmt mit Stichtag 3. Dezember das Amt das Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg. Sein Credo: "Dem unternehmerischen Mittelstand muss geholfen werden - Österreichs Unternehmer müssen dringend entlastet werden!"

Konrad Steindl folgt damit KommR Julius Schmalz nach, der seit Oktober 2004 das Präsi-dentenamt innehatte. Die Übergabe der Funktion findet am 3. Dezember im Wirt-schaftsparlament der WKS statt. WKÖ-Präsident Christoph Leitl wird den neuen Präsidenten der WKS vereidigen. In einem Festakt am Abend wird Julius Schmalz für seine umfangreichen Verdienste von Land und Wirtschaftskammer geehrt werden.

Im Zuge der Wahl des neuen Präsidenten kommt es auch zu einer Neubesetzung des Präsidiums der WKS. Vizepräsident KommR Helmut Haigermoser (Wirtschaftsliste Salzburg) wird ebenfalls sein Amt zurücklegen, das er von Mai 2000 an als kooptierter Vizepräsident bekleidete. An seine Stelle wird die Salzburger Händlerin Mag. Dorothea Fiedler treten, die am Nachmittag in das Präsidium der WKS kooptiert werden wird.

Das Präsidium der WKS wird sich somit folgendermaßen zusammensetzen: KommR Konrad Steindl (Präsident), KommR Mag. Peter Genser (Vizepräsident), Dr. Peter Unterkofler (Vizepräsident), Andrea Stifter (Vizepräsidentin), und Mag. Dorothea Fiedler (Vizepräsidentin).

Konrad Steindl wird damit der oberste Repräsentant der Wirtschaftskammer Salzburg, die mit einem Budget von rd. 41 Mill. Euro und 265 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) eines der wesentlichsten Dienstleistungsunternehmen Salzburgs darstellt. Darüber hinaus ist die WKS auch ein starker Standortfaktor. Allein mit ihren Beteiligungen im Bereich der Bildung (50% Fachhochschule Salzburg, Tourismusschulen Salzburg, WIFI, Technisches AusbildungsZentrum Mitterbergütten, BAUAkademie Lehrbauhof Salzburg, Salzburg Management Business School, u. a.) und mit ihren Beratungseinrichtungen im Bereich Bildung und Lehre erreicht die Wirtschaftskammer jährlich 85.000 Menschen, ermöglicht und servisiert 8.000 Bildungsabschlüsse und ist Träger von knapp 800 Arbeitsplätzen in der Aus- und Weiterbildung. Dazu kommt die für den Standort wichtige Beteiligung am Messezentrum (21,4%), das für Salzburg eine hohe direkte und indirekte Wertschöpfung erzeugt.

WKS als positiver Standortfaktor

Konrad Steindl dankte am Dienstag in einem gemeinsamen Pressegespräch seinem Vorgänger Julius Schmalz für den reibungslosen, harmonischen Übergang: "Ich übernehme eine der bestaufgestellten Institutionen Salzburgs. Die Wirtschaftskammer Salzburg ist eine moderne, zeitgemäße Institution für die Wirtschaft, die auch dank Julius Schmalz für die Wirtschaft und über die Wirtschaft hinaus standortpolitische Leistungen erster Güte erbringt. Die Wirtschaftskammer ist ein positiver, konstruktiver, produktiver Faktor im Land. Das möchte ich noch ausbauen!"

Für Konrad Steindl geht es nun darum, vor allem dem "Unternehmergeist" wieder den Stellenwert zu verschaffen, der ihm gebührt. "Mit der Wirtschaft verhält es sich wie mit der Gesundheit. Ohne diese ist alles nichts. Ohne die Leistungen der Unternehmer gäbe es keine Wohlfahrt, keinen Wohlstand, keine soziale Sicherheit. Unternehmertum ist nicht das Problem, wie manche ständig behaupten, sondern die Lösung!" Fördere man das qualifizierte Unternehmertum, wirke sich das unmittelbar positiv auf Beschäftigung, Wohlstand und soziale Wohlfahrt aus.

Als langjähriger Wirtschaftssprecher und Steuerexperte im Nationalrat mit weitreichender nationaler und internationaler Vernetzung will Steindl daher nicht nur in Salzburg Akzente setzen, sondern auch in der österreichischen Wirtschaftspolitik. Konrad Steindl: "Ich werde das sagen, was aus Sicht der Wirtschaft richtig ist!"

Wirksame Zeichen setzen für den unternehmerischen Mittelstand -Kraftpaket für den Mittelstand

So fordert der neue Präsident der WKS:

- Der unternehmerische Mittelstand muss aus seiner Zwangslage aus bürokratischer Überforderung und Transfer-Überlast befreit werden. Es braucht dringend Reformen bei den Staatsfinanzen, bei den Pensionen, bei den über-bordenden Transfers, bei der Bürokratie. Die Wirtschaftskammer Salzburg hat dazu ein Manifest herausgegeben - das "Kraftpaket für den Mittelstand". Ab 10. Jänner wird dieses Manifest an alle gesetzgebenden Körperschaften Österreichs versendet werden. Steindl: "Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass es deutlich mehr positive Bewegung geben muss für den Mittelstand, der das Land trägt."

- Österreich darf sich nicht am Mittelmaß orientieren, sondern nur an der Spitze

Europas.

Was die Wirtschaft jahrelang aufgebaut hat, ist schnell verspielt. Darum braucht es wieder einen deutlichen Fokus auf Standortpolitik und den Willen, die Spitze zurückzuerobern.

- Der politische Tunnelblick auf Soziales verstellt schon seit einigen Jahren den Blick auf die Notwendigkeiten des Wirtschaftsstandortes Österreich.

"Es muss der Politik endlich wieder um die Wirtschaft gehen, nicht nur um die Verteilung. Wir stecken in einer gefährlichen Phase fest, in der Unternehmen nur mehr als Steuerlieferanten gesehen werden. Bessere Rahmenbedingungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit werden jedoch nicht angegangen." Daher brauche es dringend flexiblere Arbeitszeiten, eine Senkung von Lohnnebenkosten, eine verträgliche Senkung der Sozialquote und der Steuerquote!

- Es braucht eine Neubewertung der Sozialpartnerschaft, die ihre gestaltende Rolle neu definieren muss.

Mein Appell an ÖGB und Arbeiterkammer lautet: Machen Sie Schluss mit dem Feindbild Unternehmer, beenden sie ihre milliardenteuren Steuer- und Bürokratie-Phantasien, die niemand mehr erwirtschaften kann! Kehren Sie im Interesse Österreichs zurück zum nationalen Konsens einer vernünftigen, pragmatischen Standortpolitik. Österreich ist damit über viele Jahre gut gefahren - eine weitere Radikalisierung des sozialen Dialogs ist absolut unnötig!" Konstruktiver Standortpartner für Salzburg

Für Salzburgs Unternehmer und den Wirtschaftsstandort Salzburg will Konrad Steindl die bisherige Zusammenarbeit mit dem Land Salzburg und anderen Institutionen fortsetzen und wichtige Projekte trotz Budgetnot umsetzen.

- Die WKS wird für das Land Salzburg ein konstruktiver Standortpartner sein, der gemeinsam mit der Landespolitik wichtige Projekte vorantreiben will.

Konrad Steindl nennt etwa den Ausbau der Fachhochschule in hochattraktive Zukunftsfel-der (Smart Buildings, Entrepreneurship, u. a.), die Errichtung einer durchgehenden eng-lischsprachigen Schule für Salzburg, und vor allem den Ausbau der flächendeckenden Bil-dungsberatung samt Potenzialanalysen von Talenten und Fähigkeiten - nicht als Selektionskriterium, sondern als Orientierungsangebot für Eltern und Kinder.

- 2012 hat die WKS gemeinsam mit dem Land den Weg einer fairen, KMU-freundlichen Vergabe beschritten. Dem Fairnessabkommen sollten auch die Landesgesellschaften beitreten. Damit wird sichergestellt, dass möglichst überall KMU-freundlich ausgeschrieben wird.

- Die WKS will mit dem Land Salzburg die Verwaltung weiter vereinfachen. "Dazu bringen wir gerne unsere Expertise bei der notwendigen Vereinfachung des Baurechts ein. Wir arbeiten im Interesse der Wirtschaft intensiv an einer Neuordnung der Wohnbauförderung mit, und wir wollen die Umwelt- und Energieberatung effizient unter ein Dach zusammenführen", umreißt Steindl die wichtigsten Reformvorhaben.

- Unternehmertum, das sind auch die vielen Ein-Personen-Unternehmen, denen die Wirtschaftskammer schon seit langem ein bewährter Servicepartner ist. Unternehmertum definiert sich durch den Unternehmergeist, und nicht durch Größe - "daher wird es weiterhin unser verstärktes Bestreben sein, den Einzelkämpfern zur Seite zu stehen, damit sie im entscheidenden Fall, bei der Lösung von Problemen, eben nicht alleine sind."

Konrad Steindl: "Die Wirtschaftskammer wird Stellung beziehen, wo es sein muss. Wir werden uns dagegen wehren, dass Wirtschaft quasi gewohnheitsmäßig vernadert wird. Wir werden deutlich sagen, dass, wer Wohlstand will, auch die damit verbundenen Wirt-schaftsprozesse akzeptieren muss, also die Infrastruktur, den Transport, die Stromleitungen, den Flughafen und anderes mehr. Die Wirtschaftskammer Salzburg ist eine positive Kraft, die sich gegen das Schlechtreden, das Blockieren, das Krankjammern wehrt - weil das keine Rezepte für die Zukunft sind."

WKS-Direktor Dr. Hans Bachleitner: Wirtschaftskammer weiter auf dem Weg zu einer offenen Organisation

"Gemeinsam mit dem neuen Präsidenten wollen wir den Weg der Effizienzsteigerung weiter beschreiten. Gleichzeitig wird sich die Wirtschaftskammer weiter zu einer offenen Interessenvertretung entwickeln, welche die Meinung der Mitglieder aktiv einholt und berücksichtigt", betont WKS-Direktor Dr. Hans Bachleitner im Pressegespräch aus Anlass des Präsidentenwechsels.

In den vergangenen Jahren hat die WKS ihre Service-und Beratungsangebote weitgehend neu aufgestellt. So wird gemeinsam mit der ITG die Innovationsberatung betrieben, im Bereich der Förderberatung wurde ein wirksames Beratungsnetzwerk gemeinsam mit dem Land auf die Beine gestellt. Dr. Bachleitner: "Nun stehen die nächsten Schritte an, etwa in der Karriereberatung mit ihren Potenzialanalysen, die zu einem flächendeckenden Angebot ausgeweitet werden sollen. Zudem sollte die Politik auf Wunsch der Wirtschaft nun auch eine umfassende Berufsinformation gesetzlich beschließen. Neue Ansätze wird es auch im Bereich der Krisenberatung von Unternehmen geben. Und nicht zuletzt solle der wichtige Sektor der Energieberatung unter einem Dach vereint werden."

Besonders wichtig erachtet Direktor Bachleitner die Weiterführung der Kontaktoffensive.

"Wir wollen so viele Mitglieder wie nur möglich persönlich besuchen und unsere Dienste anbieten! Gleichfalls loten wir damit stetig und aktuell aus, was sich aus Sicht von Salz-burgs Unternehmerinnen und Unternehmern verändern soll", betont Bachleitner. So wurde heuer die Aktion "Reden wir mit dem Mittelstand!" gestartet, bei der an einem Tag jeweils rund 70 Mitarbeiter und Funktionäre in einem Bezirk unterwegs sind. "Nach dem Flachgau, der Stadt Salzburg und dem Pinzgau folgen im nächsten Jahr die nächsten tausend Mitglieder in den anderen Bezirken!"

Mehr persönlicher Kontakt, mehr digitale Dienste

Der persönliche Kontakt ist unverzichtbar, neue digitale Dienste kommen ergänzend hinzu. 2012 konnte die digitale Gewerbeanmeldung in der WKS flächendeckend verwirklicht werden, 2014 kommt nun eine eigene Service-App für Mitglieder dazu. "My WKS" als digitales Service-Handbuch wird ermöglichen, dass jedes Mitglied alle Experten des Hauses über sein Smartphone erreichen kann, aber auch alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer in digitalen Karten findet. Dahinter steht eine der modernsten Geschäftspartnerdatenbanken der Kammerorganisation, die in Salzburg entwickelt wurde und die nun auch österreichweit zur Anwendung kommen soll.

2014 wird die WKS wesentliche öffentliche Akzente für das Unternehmertum setzen. Mit neuen Mitteln fortgesetzt wird ab Jänner das Leitthema "Mittelstand trägt das Land". Am 6. Februar 2014 wird der erste "Mittelstandsreport" eines Bundeslandes präsentiert, der auch eine Art Arbeitsklimaindex für Unternehmer darstellt. Beibehalten wird der "EPU-Tag" in Salzburg und in den Bezirken, dazu kommt ein "Tag des Arbeitgebers" (30. April) und eine österreichweite "Unternehmerwoche" (29. September bis 5. Oktober). Das völlig neu gestaltete WIFI Salzburg, das am 26. September mit einem Tag der offenen Tür ("My WIFI, My WKS") eröffnet wird, ist auch der Schauplatz eines großen österreichweiten Unternehmerkongresses (2. Oktober).

Voranschlag 2014

Dem Wirtschaftsparlament wird am Nachmittag auch der Voranschlag für 2014 zur Be-schlussfassung vorgelegt. Das Budget 2014 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 41,1 Mill. Euro vor (2013: 39,9 Mill. Euro). Die wichtigsten Einnahmen sind nach wie vor die Kammer-umlagen (56,41%) und die WIFI-Kurserlöse (26,75%). Bei den Ausgaben sind die wichtigsten Blöcke der Aufwand für Schulungen des WIFI (Kurslehrer, Kursmaterial, Prüfer etc.) mit 8,28 Mill. Euro, der Personalaufwand mit 17,04 Mill. Euro, der Gebäudeaufwand mit 3,66 Mill. Euro und der Werbe- IT- und Büroaufwand mit 3,21 Mill. Euro.

Bildtexte:

Bild 1 (v. l.): WKS-Präsident KommR Julius Schmalz gratuliert dem designierten WKS-Präsidenten KommR Konrad Steindl.

Bild 2 (v. l.): WKS-Direktor Dr. Johann Bachleitner, der designierte WKS-Präsident KommR Konrad Steindl und WKS-Präsident KommR Julius Schmalz.

Fotos: WKS/Neumayr

