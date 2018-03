Bundeskanzler Faymann: Österreichs Staatsfinanzen sind stabil

Beantwortung der Dringlichen Anfrage zum Budget

Wien (OTS) - "Österreich geht keineswegs in Richtung Staatskonkurs, wie das von der FPÖ gerne behauptet wird. Die Zinsen für unsere Staatsanleihen sind auf einem historischen Tiefpunkt, denn diejenigen, die in diese Anleihen investieren, orientieren sich zum Glück für Österreich nicht an der FPÖ. Unsere Staatsfinanzen sind stabil", sagte Bundeskanzler Werner Faymann in seiner Beantwortung der Dringlichen Anfrage zur budgetären Lage Österreichs, die von der FPÖ im Nationalrat gestellt wurde.

"Seit 2010 sind unsere Budgetergebnisse besser als jeweils zuvor veranschlagt. So war das Defizit 2010 um 0,2 Prozent, in den Jahren 2011 und 2012 um jeweils 0,7 Prozent niedriger als angenommen. Und wir sind auch im heurigen Jahr im Plan. Dass wir trotz der hohen Folgekosten der Krise so verlässlich unser Budget erstellen konnten, ist ein Ergebnis harter Arbeit", sagte Faymann.

Bedauerlich sei, dass die Finanztransaktionssteuer noch nicht für 2014, und aus Vorsicht auch nicht für 2015, in den Voranschlag genommen werden könne. "Wir bleiben aber bei unserer politischen Forderung und sehen, dass auch aus Deutschland weiterhin derartige Signale kommen", so der Kanzler.

Zum Vorwurf der mangelnden Information verwies der Kanzler auf die Präsentation des Strategieberichts des Finanzministeriums zum Bundesfinanzrahmengesetz. Darin wurde der Finanzrahmen dem Parlament und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Anfang Mai habe im Budgetausschuss des Parlaments darüber hinaus ein Expertenhearing zum Thema stattgefunden.

"Der Unterschied zwischen Prognosen und Realität, aber auch zwischen den Einschätzungen der verschiedenen Institutionen, ist oft nicht unbeträchtlich. Je nach zugrunde liegenden Annahmen und Risikoabschätzungen entstehen große Schwankungsbreiten. Man kann aber nicht aufgrund jeder Abweichung der Realität von der Vorschau von Riesenloch und Desinformation sprechen, das ist unseriös", gab Faymann zu bedenken. "Wir beraten einmal jährlich das Budget des Folgejahres und den Rahmen für die nächsten fünf Jahre. Dabei berücksichtigen wir freilich laufend die Kennzahlen der Wirtschaftsforschung, aber ein Budget kann nicht immer völlig umgeschrieben werden."

Auf Basis von Konjunkturprognosen des WIFO und Steuerschätzungen des Finanzministeriums ergebe sich für die kommenden fünf Jahre, also bis 2018, eine Abweichung vom bisherigen Pfad von 18,44 Milliarden Euro strukturelles Defizit.

Zudem seien Ausgaben für Konjunktur- und Arbeitsmarktstabilisierung sowie für die Stabilisierung des Bankensystems zu erwarten.

Zum Bankenpaket sagte der Kanzler: "Das Bundesministerium für Finanzen sowie die von der Regierungsspitze dazu einberufene Taskforce arbeiten in enger Abstimmung mit Nationalbank, Finanzmarktaufsicht und Fimbag daran, die Belastungen für die Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. An möglichen weiteren Aufwendungen für die verstaatlichten Banken wurden laut den Berechnungen des Finanzministeriums bis 2018 insgesamt bis zu 5,8 Milliarden Euro angesetzt.

Auf die Frage ob ein Sparpaket in Planung sei, antwortete Faymann:

"Wir werden jetzt am Beginn der Legislaturperiode alles genau unter die Lupe nehmen. Dabei werden wir jede Möglichkeit nutzen, in der Verwaltung einzusparen und Doppelgleisigkeiten bei Förderungen und Subventionen abzustellen. Die Verwaltungsreform wird einen ganz zentralen Stellenwert einnehmen. Das ist notwendig und richtig."

Zum Fortschritt der Koalitionsverhandlungen zeigte sich der Kanzler zuversichtlich, dass bei gutem Willen die neue Regierung noch vor Weihnachten ihr Amt antreten könne.

