Zeitung in der Schule: PISA-Ergebnisse sind dringender Weckruf

78 Prozent der von ZiS befragten Lehrer sagen, dass der Einsatz von Zeitungen im Unterricht "sehr nützlich" ist

Wien (OTS) - "Die Lesekompetenz unserer Schülerinnen und Schüler liegt weiterhin unter dem Schnitt der OECD-Länder. Die Ergebnisse der PISA-Studie sind ein dringender Weckruf, die Anstrengungen in der Förderung der Lesekompetenz unserer Jugend zu intensivieren", betonte Nadja Vaskovich, Geschäftsführerin von Zeitung in der Schule (ZiS).

Zwar konnte Österreich eine Steigerung gegenüber dem letzten PISA-Test verbuchen. Die Schüler legten von 470 auf 490 Punkte zu. Doch damit liegt die heimische Jugend noch immer unter dem OECD-Schnitt von 496 Punkten und nimmt damit Rang 21 unter den OECD-Ländern ein.

Der intensive Einsatz von Qualitätszeitungen im Unterricht würde laut Vaskovich nicht nur die Lesekompetenz der Jugend verbessern, sondern auch ihr Interesse für gesellschaftliche und politische Ereignisse erweitern. Diese Forderung wird auch von den Pädagogen unterstützt: 78 Prozent der von ZiS befragten Lehrer sagen, dass der Einsatz von Zeitungen im Unterricht "sehr nützlich" ist. "Das Interesse junger Menschen, die keine Zeitung lesen, engt sich zunehmend ein. Jugendliche interessieren sich vermehrt für unterhaltungsorientierte Angebote, wissen wir unter anderem durch Untersuchungen des renommierten Allensbach Institutes. Gleichzeitig nimmt das Interesse an Wirtschaft und Politik ab."

Die ZiS-Geschäftsführerin will daher die Schulen verstärkt in die Pflicht nehmen. "Heranwachsenden muss in der Schule nicht nur Grundfertigkeiten wie das Lesen vermittelt werden, sondern auch ein Interesse an gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen. Eine Generation von unpolitischen und desinteressierten jungen Bürgern wäre brandgefährlich für unsere Demokratie."

Dabei, schränkte Vaskovich ein, stehe Österreich im Vergleich mit Deutschland relativ gut da. Immerhin 60 Prozent der 14- bis 19-Jährigen werden regelmäßig durch Tageszeitungen erreicht. Hinzu kommt, dass knapp 44 Prozent derselben Altersgruppe auf aktuelle Nachrichten und Zeitungs- sowie Zeitschrifteninhalte im Web zugreifen. Die am vergangenen Freitag präsentierte JIM-Studie ermittelte für Deutschland andere Ergebnisse: 35 Prozent der deutschen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren informieren sich regelmäßig in einer (gedruckten) Tageszeitung, 14 Prozent greifen auf die Online-Angebote der Verlage zurück.

"Dass Österreichs Jugendliche merklich zeitungs-affiner sind als die Deutschen, ist erfreulich, aber dies muss nicht so bleiben. Wenn die Regierung an heranwachsenden mündigen Bürgern Interesse hat, muss sie diesen Weckruf ernst nehmen und ihr Engagement für die Leseförderung deutlich ausweiten." Die Mittel für den Verein Zeitung in der Schule, die derzeit jährlich aus der Presseförderung kommen, sollten auf zumindest zwei Mio. Euro aufgestockt werden.

