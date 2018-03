AVISO 10.10. - Fototermin: "Helfer Wiens" und Bürgerdienst eröffnen Sicherheitsinformationszentrum in Floridsdorf

Landtagspräsident Kopietz und BV Lehner eröffnen neuntes Informationszentrum in Wien

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 10. Dezember 2013 eröffnen Prof. Harry Kopietz - Erster Präsident des Wiener Landtags, Ing. Heinz Lehner -Bezirksvorsteher, Silvia Ruso - stellvertretende Bürgerdienst-Chefin und Wolfgang Kastel - Geschäftsführer Die Helfer Wiens, das neunte Sicherheitsinformationszentrum in Wien.

Mit der Eröffnung des Sicherheitsinformationszentrums in Floridsdorf verfügen die Helfer Wiens in Kooperation mit dem Bürgerdienst ab 10. Dezember über neun Serviceeinrichtungen dieser Art. Interessierte erhalten ab sofort auch in Floridsdorf wichtige Informationen zum Thema Selbst- und Zivilschutz. Eine Schauvitrine zeigt Gegenstände, die in keinem sicherheitsbewussten Haushalt fehlen sollten. Umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Selbst- und Zivilschutz rundet die Angebotspalette ab. Weiters besteht die Möglichkeit, sich zu den kostenlosen Schulungsangeboten der Helfer Wiens anzumelden.

Bitte merken sie vor: "Helfer Wiens" und Bürgerdienst eröffnen Sicherheitsinformationszentrum in Floridsdorf mit Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz, Bezirksvorsteher Ing. Heinz Lehner, stv. Bürgerdienst-Chefin Silvia Ruso sowie Geschäftsführer "Die Helfer Wiens" Wolfgang Kastel. Zeit: Dienstag 10. Dezember 2013 | 13 Uhr Ort: Magistratisches Bezirksamt Floridsdorf, Am Spitz 1, 1.Stock (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Kastel

Geschäftsführer - Die Helfer Wiens

Tel.: 01/ 522 33 44

Mobil: 0676/8118 00 144

E-Mail: office @ diehelferwiens.at



Susanne Vesely

Bürgerdienst Wien (MA 55)

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-55114

Mobil: 0676 8118 55114

E-Mail: susanne.vesely @ wien.gv.at



Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Thomas Kluger

Mediensprecher

Tel.: +43 1 4000 81134

thomas.kluger @ wien.gv.at

www.wien.at