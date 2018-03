Bacher zu Flughafen Salzburg: 6-Parteien-Antrag im Nationalrat eingebracht

Übergabe von 18.200 "Likes" an Bundesministerin Bures

Wien (OTS/SK) - Mit einem All-Parteien-Antrag bekommt Infrastrukturministerin Doris Bures bei ihrer Initiative gegen den Verordnungsentwurf des deutschen Verkehrsministeriums betreffend Salzburger Flughafen vom Nationalrat Rückenwind. Der Pinzgauer Nationalratsabgeordnete Walter Bacher ist einer der Unterstützer des Antrags. Er sieht vor allem kritisch, dass mit der geplanten Verordnung des deutschen Verkehrsministers nicht nur das unmittelbare Umfeld des Flughafens betroffen wäre, sondern vor allem die ohnehin schon schwer umkämpften Arbeitsplätze in der Region. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Region im Tourismus wertvolle Arbeit leisten, wären ebenso betroffen wie jene, die täglich zu ihrem Arbeitsplatz am Salzburger Flughafen pendeln. "Gerade in Zeiten wie diesen muss um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden. Damit wollen wir die Bundesregierung bestärken, auf europäischer Ebene weiterhin gegen die geplante Verordnung des deutschen Verkehrsministers aufzutreten", unterstützt der Pinzgauer Nationalratsabgeordnete mit seiner Flachgauer Nationalratskollegin Cornelia Ecker den Entschließungsantrag zum Erhalt des Salzburger Airports. ****

Verkehrsministerin Doris Bures hat bereits mit einem bilateralen Treffen zum Thema Flughafen Salzburg mit Vertretern des Verkehrsministeriums, des Außenministeriums, des Flughafens Salzburg sowie der heimischen Flugsicherung Austro Control wie auch mit hochrangigen Vertretern des Verkehrsministeriums und Außenministeriums aus Deutschland den wichtigsten Schritt gesetzt. Für Bures war es wichtig, dass es zu einem ersten bilateralen Meinungsaustausch auf Expertenebene gekommen ist. Weitere Gespräche werden folgen, damit gemeinsam eine gute Lösung gefunden werden kann. Für Österreich ist vordergründig am wichtigsten, den Schaden vom Flughafen Salzburg und der gesamten Wirtschafts- und Tourismusregion fernzuhalten. In letzter Konsequenz wäre für die Infrastrukturministerin auch der Gang zum Europäischen Gerichtshof nicht ausgeschlossen. Der nächste Gesprächstermin mit dem deutschen Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) wird am 5. Dezember in Brüssel stattfinden. Aufgrund der guten deutsch-österreichischen Beziehungen geht Bures davon aus, dass es zu keinen unakkordierten Maßnahmen von deutscher Seite kommen wird. Ebenso ist davon auszugehen, dass die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Salzburg für die gesamte grenzüberschreitende Region auch auf deutscher Seite außer Streit steht.

Hintergrund: Flughafen Salzburg - Zahlen, Daten, Fakten

Der FH Salzburg hat für den Salzburger und südbayrischen Wirtschafts-und Tourismusstandort essentielle Bedeutung:

Jährlich verkehren hier 1,66 Mio. Passagiere, darunter auch viele deutsche StaatsbürgerInnen.

2012 wurden 17.122 Flugbewegungen (Charter und Linie) gezählt.

Am Flughafen sind rund 60 Betriebe und Betriebsfilialen angesiedelt.

Die Unternehmensgruppe FH Salzburg beschäftigt rund 330 MitarbeiterInnen. Dazu kommen 750 Arbeitsplätze in den übrigen am FH ansässigen Betrieben.

Insgesamt löst der Flughafen Salzburg gesamtwirtschaftliche Effekte von rund 1 Mrd. Euro jährlich aus.

