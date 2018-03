Stronach: Ich mache mir große Sorgen um Österreichs Wirtschaft

Beweisen, dass Österreich ein guter Standort für Investitionen ist!

Wien (OTS) - "Ich mache mir große Sorgen um Österreichs Wirtschaft", erklärte Team Stronach-Chef Frank Stronach in seiner Wortmeldung zur Dringlichen, in der er nicht als Politiker sprach, sondern Ideen vorbrachte, wie Österreich reformiert werden kann. Stronach erinnert an die große Kluft im Budget 2013 und verlangte: "Wichtig für die Zukunft ist ein ausbalanciertes Budget mit Überfluss zum Schuldenabbau!"

"Ausgaben rund 74 Mrd. Euro, Einnahmen 67 Mrd. Euro - 7 Mrd. fehlen. Dazu Staatsschulden von 230 Mrd. Euro, Zinsrückzahlungen - ohne Länder und Gemeinden - von 10 Mrd. Euro und die Verpflichtungen aus Hypo Alpe Adria, Kommunalkredit und Volksbank belasten das Budget", rechnete Stronach vor. Etwa 500 Mio. Euro gehen zudem für die EU nach Brüssel - "das muss doch zum Denken anregen!", mahnte Stronach die Regierungspolitiker und die Abgeordneten.

Als erste Maßnahmen für ein ausbalanciertes Budget verlangte Stronach, dass die Verwaltung reduziert wird. Dazu könnten z.B. die Pflichtbeiträge der Kammern um 20 Prozent reduziert werden - "aber nicht abgeschafft, weil die Kammern einen guten Dienst leisten", so Stronach. Bei der Steuergesetzgebung "ist es verwunderlich, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Firmen, die in Österreich investieren und jenen, die im Ausland investieren", kritisierte Stronach. "Wer hier investiert, soll nur 10 Prozent an Steuern abliefern müssen, die alternativ auch an die Arbeiter ausbezahlt werden können. Wer aber im Ausland investiert, muss die Steuern voll zahlen und darf die Auslandsverluste nicht mehr in Österreich abschreiben", verlangte Stronach.

Durch dieses System samt Steueranreiz können die Arbeiter und Angestellten noch besser motiviert werden, was unsere Wirtschaft auch konkurrenzfähiger macht; dadurch lassen sich auch die Importe reduzieren, ist Stronach überzeugt und: "Wir können beweisen, dass Österreich ein guter Standort für Investitionen ist!"

