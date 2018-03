FPÖ-Lobnig weist maßlose Forderungen des Rates der Kärntner Slowenen zurück!

Kärntens Volksgruppenpolitik ist bereits beispielgebend in Europa

Klagenfurt (OTS) - Gegen weitere verfassungsrechtliche Zugeständnisse an die slowenischsprachige Volksgruppe in Kärnten spricht sich heute wiederholt der Volksgruppensprecher der Freiheitlichen in Kärnten, 3. LT-Präs. Josef Lobnig aus. Die Ortstafellösung sei kein "Zwischenschritt" wie dies Nanti Olip in der heutigen Pressekonferenz des Rates der Kärntner Slowenen formulierte, sondern eine endgültige Lösung gewesen, weist Lobnig die heutigen Forderungen als "maßlos" auf das Schärfste zurück.

Kärnten fördert die slowenische Minderheit laut den "drei Weisen", die während der EU-Sanktionen die Kärntner Volksgruppenpolitik prüften, überdurchschnittlich und ist daher beispielgebend in Europa.

Als "Wunsch ans Christkind" bezeichnet Lobnig die Forderung nach einer Verdoppelung der Volksgruppenförderung. "Slowenien hat die Förderung an die Volksgruppe gekürzt und nun soll der Kärntner Steuerzahler einspringen. Das lehnen wir dezidiert ab", so Lobnig. Die Freiheitlichen sprechen sich auch strikt gegen die Forderung einer eigenen Selbstverwaltungskörperschaft sowie das Bekenntnis der slowenischen Sprache in der Landesverfassung aus. "Das ist ein wiederholter Versuch den sozialen Frieden in Kärnten zu stören. Dagegen werden wir uns auch weiterhin verwehren", schließt Lobnig.

