Vertretungsbüro der Helsinn Group in China: Offizielle Einweihung

Lugano, Schweiz - Peking, Volksrepublik China (ots) - Helsinn

Group, das unabhängige private Schweizer Pharmaunternehmen, das sich in 35 Jahren eine weltweite Präsenz aufgebaut hat, ist nun auch in China vertreten. Das Vertretungsbüro von Helsinn in Peking wurde gestern offiziell eingeweiht. Helsinn hat seinen Hauptsitz im schweizerischen Lugano und verfügt über Niederlassungen in Irland und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist derzeit weltweit führend im Bereich der Supportivtherapie bei Krebserkrankungen und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Krebspatienten. "Qualität, Zuverlässigkeit und Integrität haben bei allen unseren Tätigkeiten und Partnerschaften oberste Priorität. China ist ein schnell wachsender Wirtschaftsraum, das chinesische Volk ist sehr traditionsbewusst und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Wir gehen davon aus, dass unsere Präsenz in China zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit sowohl mit dem wissenschaftlichen Sektor als auch der Industrie führen wird", so Ricardo Braglia, CEO der Helsinn Group.

Das Geschäftsmodell von Helsinn ist auf die Lizenzierung von pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten und Nahrungsergänzungsmitteln in therapeutischen Nischen ausgerichtet. Die Helsinn Group erwirbt in der frühen bis späten Entwicklungsphase Lizenzen für neue chemische Substanzen und entwickelt diese dann weiter, angefangen bei der Durchführung von präklinischen und klinischen Studien und CMC-Verfahren (Chemistry, Manufacturing and Control) bis hin zur Beantragung und Einholung der Vertriebszulassungen weltweit. Helsinn erteilt einem Netzwerk aus lokalen Marketing- und Handelspartnern Vertriebslizenzen für die Produkte. Diese Partner werden aufgrund ihrer umfassenden Marktkenntnis und ihres Fachwissens ausgewählt und von Helsinn durch eine umfassende Palette von Serviceleistungen in den Bereichen Produkt- und Wissenschaftsmanagement gefördert und unterstützt. Darunter fällt auch die Beratung auf den Gebieten Vermarktung, Aufsichtsbehörden, Finanzen, Recht und Medizinmarketing. Die Pharmawirkstoffe und die endgültigen Darreichungsformen der Medikamente werden in den GMP-Einrichtungen von Helsinn in der Schweiz und in Irland nach den höchsten Qualitäts- , Sicherheits- und Umweltstandards hergestellt und an Kunden in der ganzen Welt geliefert.

Über die Helsinn Group

