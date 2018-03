Flughafen Salzburg - Heinzl: All-Parteien-Antrag zur Unterstützung von Verkehrsministerin Bures

Wien (OTS/SK) - "Mit einem Sechs-Parteien-Antrag unterstützen wir Verkehrsministerin Doris Bures bei ihrer Initiative gegen die angedrohte Verordnung des deutschen Verkehrsministers Peter Ramsauer, der den Flugbetrieb am Salzburger Flughafen einschränken will", erklärte SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl zum heute im Nationalrat eingebrachten Sechs-Parteien-Antrag zum Erhalt des Salzburger Flughafens. Die geplante Verordnung des deutschen Verkehrsministers, den Flugbetrieb einzuschränken, wäre nicht nur ein Schaden für den Salzburger Tourismus und die Wirtschaft, es wären auch rund 1.500 Arbeitsplätze in der Region gefährdet. "In Zeiten, wo wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen müssen, will der österreichische Nationalrat Ministerin Bures in ihrem Vorhaben bestärken, gegen die Verordnung des deutschen Verkehrsministeriums aufzutreten", so Heinzl. ****

Der nächste Gesprächstermin der österreichischen Verkehrsministerin Bures mit dem deutschen Verkehrsminister Ramsauer (CSU) wird am 5. Dezember in Brüssel stattfinden. "Die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Salzburger Flughafens auch auf deutscher Seite und die vielen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen uns hoffen, dass es zu einer guten Lösung kommen wird. Die Ministerin hat unsere vollste Unterstützung für die kommenden Gespräche und Schritte, die sie setzen wird", so Heinzl.

Heinzl sieht den Sechs-Parteien-Antrag zum Erhalt des Salzburger Flughafens, der heute im Nationalrat eingebracht wird, auch als Beweis dafür, dass in der österreichischen Verkehrspolitik sachlich und konstruktiv gearbeitet und im Sinne der ÖsterreicherInnen an einem Strang gezogen wird. (Schluss) bj/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493