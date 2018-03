Nationalrat - Bundeskanzler Faymann: Budgetergebnis viertes Jahre in Folge besser als veranschlagt

Kritik an "Desinformationspolitik der FPÖ über die budgetäre Lage Österreichs"

Wien (OTS/SK) - Zur Dringlichen Anfrage anlässlich der Budgetplanung bis 2018 stellte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, im Parlament einmal mehr unmissverständlich klar, dass die österreichischen Staatsfinanzen stabil sind und Österreich im Budgetvollzug das vierte Jahr in Folge erfolgreicher ist, als veranschlagt. "Die Reden des Herrn Strache folgen immer demselben Muster: In Europa herrscht die Katastrophe, Österreich geht Richtung Staatskonkurs und die FPÖ steht an erster Stelle", kritisierte der Kanzler die "Desinformationspolitik der FPÖ über die budgetäre Lage Österreichs". Die Zinsen auf österreichische Staatsanleihen befänden sich überdies nach wie vor auf einem Rekordtief. "Das ist eine Tatsache. Zum Glück orientieren sich jene, die Staatsanleihen kaufen, nicht an den Reden der FPÖ", so Faymann. ****

Der Bundeskanzler kritisierte scharf, dass manche den Unterschied zwischen tatsächlichem Budget und Prognosen für Polemiken nutzen. Überdies würden sich selbst Prognosen, die nahezu zeitgleich herausgegeben wurden, wie etwa jene der OECD und des WIFO Anfang November, signifikant voneinander unterscheiden. Klar sei jedenfalls, dass man in der Budgetplanung reagieren müsse, wenn sich in der Realität Abweichungen zur Vorschau einstellen oder einzustellen drohen.

Faymann erinnerte weiters daran, wie gut der Budgetvollzug die letzten vier Jahre funktioniert hat. "Seit 2010 war das Ergebnis immer besser als der Voranschlag. 2010 haben wir 4,7 Prozent veranschlagt und bei 4,5 Prozent abgeschlossen - also um 0,2 Prozent besser. 2011 ist uns ein besserer Abschluss um 0,7 Prozent gelungen, 2012 ebenfalls um 0,7 Prozent. Für Österreich gut, für Ihre Argumente schlecht", so der Kanzler in Richtung der Oppositionsbänke. Diese positiv zu wertenden Abweichungen seien richtigen Schätzungen, harter Arbeit und sinnvollen Sparmaßnahmen geschuldet. "Österreich hat trotz Wirtschaftskrise und damit einhergehender geringerer Einnahmen und Folgekosten wirklich verlässliche Budgets gemacht", so der Kanzler.

Fragen zu den laufen Koalitionsverhandlungen entgegnete Faymann, dass diese erst abgeschlossen seien, wenn man sich endgültig einige. "In den Unterarbeitsgruppen gibt es viele Fortschritte. Ich bin zuversichtlich, dass wir die offenen Fragen in der Hauptverhandlungsgruppe noch vor Weihnachten positiv abschließen", betonte der Kanzler. (Schluss) mo/sc

