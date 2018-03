Dr. Francesco Granata in den Aufsichtsrat von Prismic Pharmaceuticals berufen

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Prismic Pharmaceuticals, Inc., ein auf kommerziell anwendungsreife, verschreibungspflichtige medizinische Nahrungsmittel spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Scottsdale, Arizona, gab heute bekannt, dass Dr. Francesco Granata in den Aufsichtsrat berufen wurde.

Dr. Granata ist derzeit Executive in Residence bei Warburg Pincus, einem führenden Private-Equity-Unternehmen, das auf Wachstumsinvestitionen spezialisiert ist. Er ist ein im Gesundheitswesen erfolgreicher Manager und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Pharma- und Biotech-Industrie. Bevor Dr. Granata zu Warburg Pincus kam, war er in führenden Managementpositionen tätig, darunter bei Pfizer als President der Region Nordeuropa, bei Schering-Plough als Group Vice President und President der Region Europa und Kanada, und zuletzt bei Biogen Idec Inc. als Executive Vice President of Global Commercial Operations mit Verantwortung für den weltweiten kaufmännischen Betrieb und medizinische Angelegenheiten. Dr. Granata ist ebenfalls Mitglied der Aufsichtsräte von Circassia, einem in den UK ansässigen Biopharma-Unternehmen, und Italfarmaco, einer der führenden internationalen Pharma-Gruppen Italiens.

"Francesco Granata hat eine außerordentlich erfolgreiche Karriere hinter sich und bringt enorme Erfahrung im Gesundheitswesen und strategische Vision in unseren Aufsichtsrat", kommentiert Peter Moriarty, Chairman und CEO von Prismic. "Bevor Francesco in die Pharmaindustrie ging, praktizierte er als Arzt und Chirurg mit Schwerpunkt Kardiologie. Er war ebenfalls Chairman des European Committee of the Pharmaceutical Research and Manufacturers Association of America [Europakomitee der amerikanischen Pharmaforschungs- und Herstellervereinigung] sowie Co-Chairman des Heads of Europe Committee of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [Europa-Ausschuss der Leiter des europäischen Dachverbands der nationalen Verbände forschender Pharmaunternehmen sowie einzelner Pharmaunternehmen]. Wir fühlen uns geehrt, dass er die Einladung angenommen hat, in unseren Aufsichtsrat zu kommen. Es bestehen keine Zweifel hinsichtlich der Beiträge, die er im Aufsichtsrat zum weiteren kommerziellen Erfolg von Prismic und der Wertesteigerung für unsere Aktionäre leisten wird."

"Prismic verfügt über ein extrem interessantes und innovatives Portfolio an urheberrechtlich geschützten Produkten", erklärt Dr. Granata. "Ich bin der Überzeugung, dass das Unternehmen Produkte und Marktchancen identifiziert hat, die medizinisch von Bedeutung und kommerziell attraktiv sind. Prismic hat die Möglichkeit, diese Chancen entweder alleine oder in Partnerschaft mit anderen gewinnorientierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international zu nutzen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat bei der Unterstützung des Managements, den Wert des Unternehmens für unsere Aktionäre zu optimieren."

Über Prismic Pharmaceuticals, Inc. Inc. Pharmaceuticals, Inc. ist ein Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung kommerziell anwendungsreifer, verschreibungspflichtiger medizinischer Nahrungsmittel für die klinische diätetische Behandlung von Stoffwechselprozessen spezialisiert hat, die mit vielen altersbedingten Erkrankungen einhergehen, insbesondere auf solche, bei denen es zu Entzündungen kommt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, und unterhält Niederlassungen in Boston, USA, und London, England. Sie können uns unter +1-480-422-1810 kontaktieren bzw. finden weitere Informationen auf www.PrismicPharma.com.

