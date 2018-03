Niederösterreichische Spezialitäten online kaufen

LR Pernkopf: "Jede Region hat ihre ganz besonderen Schmankerln"

St. Pölten (OTS/NLK) - "Niederösterreich hat kulinarisch viel zu bieten, jede Region hat ihre ganz besonderen Schmankerln. Vor allem die Weihnachtsfeiertage sollte man nutzen, um die stille Zeit des Jahres mit Freunden und der Familie zu verbringen und gemeinsam Köstliches aus Niederösterreich zu genießen", so Agrar-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. Da aber oft die Zeit zum Einkaufen fehlt und vor allem regionale Spezialitäten im Handel nicht immer so leicht erhältlich sind, gibt es die Möglichkeit des Online-Shoppings.

Die Kulinarik-Initiative "So schmeckt Niederösterreich" betreut über 320 Partnerbetriebe, von denen einige den Vertriebsweg übers Internet bereits für sich entdeckt haben. Das angebotene Sortiment lässt keine Wünsche offen: Es reicht von Chutneys über eingelegte Köstlichkeiten, ausgefallene Destillate bis hin zu Säften und vielen weiteren kulinarischen Highlights aus Niederösterreich. "Durch die Onlineshops haben die Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, bequem von der Couch aus zu bestellen und müssen den Einkauf nicht mal selbst nach Hause tragen", so Mag. (FH) Christina Mutenthaler, Leiterin der Initiative "So schmeckt Niederösterreich".

Die Schmankerlbox www.schmankerlbox.at bietet eine Vielzahl an typischen Waldviertler Spezialitäten im Internet und auch im Schauraum (Linzerweg 9, 3702 Niederrußbach) an. Im Sortiment befinden sich rund 350 verschiedene Waldviertler Köstlichkeiten und rund 50 liebevoll zusammengestellte Geschenkkassetten, bestehend aus Waldviertler Produkten und Schmankerln. Im Mittelpunkt steht dabei regionale Qualität von zertifizierten Produzentinnen und Produzenten.

Die Online-Plattform www.myProduct.at stellt einen Marktplatz für Spezialitäten, Handwerkskunst und Raritäten aus ganz Österreich dar. Viele der "So schmeckt Niederösterreich"-Partnerbetriebe sind im Shop gelistet und deren Produkte somit unkompliziert erhältlich. Ziel der Plattform ist es, einen Gegenpol zu Großkonzernen und Massenproduktion darzustellen. Die angebotenen Produkte werden sorgsam ausgewählt, stammen allesamt aus Österreich und bieten höchste Qualität.

Unter der Adresse www.genuss-region-shop.at besteht die Möglichkeit, Angebote der "Genuss Region Österreich" online zu erstehen. Das Sortiment besteht aus einem bunten Spezialitäten-Mix der verschiedenen Genuss-Regionen des Landes. Passend zu Weihnachten und anderen besonderen Anlässen werden auch Geschenkpakete angeboten, dabei werden die köstlichen Produkte auch gleich ansprechend verpackt.

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Pressereferentin Mag. (FH) Christine Penz, Telefon 02742/219 19-137, e-mail christine.penz @ enu.at, www.enu.at.

