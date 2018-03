AKNÖ Präsident Markus Wieser neuer geschäftsführender ÖGB NÖ Vorsitzender

Dank und Anerkennung für die Leistungen von Hermann Haneder

Wien (OTS/ÖGB) - Beim erweiterten ÖGB NÖ Landesvorstand der am 3.12.2013 stattfand wurde AKNÖ Präsident Markus Wieser einstimmig zum Vorsitzenden des ÖGB NÖ gewählt. Er trat damit die Nachfolge von Hermann Haneder an, der damit die Übergabe seiner Funktionen abschloss.++++

Einmal mehr betonte Wieser seinen Leitsatz "Menschen sind keine Maschinen" und erklärte in einem kurzen Referat, was er darunter versteht. "Menschen sind keine Maschinen, bedeutet für mich, dass wir die Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres politischen Denkens stellen müssen. Es geht um Themen wie Gesundheit am Arbeitsplatz, es geht um leistbare Mieten, es geht um gerechte Löhne, faire Pensionen, gleiche Chancen von Frauen und Männern und vor allem um eine Zukunftsperspektive für unsere Jugend.", führt Wieser dazu aus.

Für AKNÖ Präsidenten und ÖGB NÖ Vorsitzenden Markus Wieser ist diese erfolgreiche und gelebte Verbindung dieser beiden Funktionen mehr als ein symbolischer Akt. Wieser dazu, "Die ArbeitnehmerInnen Niederösterreichs können sich sicher sein, dass wir uns als GewerkschafterInnen nicht auseinanderdividieren lassen und mit einer Stimme die Interessen vertreten werden."

Wie wichtig die Gewerkschaften sind, zeigen die erst kürzlich abgeschlossenen Kollektivverträge, die nur dadurch zustande kamen, weil man organisiert für die Rechte der ArbeitnehmerInnen kämpfte.

Hermann Haneder der mit 1.1.2014 in die Pension gehen wird, betonte in seinen Abschiedsworten, wie wichtig ihm der Kontakt zu den Mitgliedern war und die vielen Kilometer, die er in all den Jahren zurücklegte, belegen seine Worte.

