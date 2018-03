WKÖ: PISA-Ergebnis kein Grund zu Euphorie - an Bildungsreform führt kein Weg vorbei

Landertshammer: Österreich hat zwar Boden gut gemacht - Zahl der Jugendlichen, die nicht sinnerfassend lesen können, nach wie vor zu groß

Wien (OTS/PWK862) - Angesichts der heute veröffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie 2012 mit dem Schwerpunkt Mathematik betont Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sowie Institutsleiter des WIFI Österreich, dass es zwar erfreulich sei, dass Österreich im Ranking der 65 Nationen und Regionen, die am PISA-Test teilnehmen, besser da stehe als beim letzten Test, der Teufel aber im Detail liege: "Denn nach wie vor erreicht rund ein Viertel der österreichischen 15- bzw. 16-jährigen in zumindest einem der drei überprüften Kompetenzbereiche - Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften - nicht einmal Mindeststandards." Da sei es auch nicht tröstlich, dass Österreich diesbezüglich mit einem Prozentsatz von 26% leicht besser dastehe als der OECD-Durchschnitt (29%). Elf Prozent der Jugendlichen dieser Altersgruppe gehören in Österreich sogar in allen drei Bereichen zur Risikogruppe und rund 20% der Schüler können nicht sinnerfassend lesen. "Dieser Prozentsatz ist in jedem Fall zu hoch und er schreit geradezu nach der längst dringend nötigen Bildungsreform", so Landertshammer.

Die Sozialpartner haben diesbezüglich etliche Reformkonzepte erarbeitet und der Politik vorgelegt, die zumindest als Diskussionsgrundlage dienen können. Es liegt jetzt an der künftigen Regierung, eine umfassende Bildungsreform endlich anzugehen. Landertshammer: "Entsprechende Konzepte liegen in den Schubladen; diese müssen nur geöffnet werden!"

Österreich landete beim PISA-Schwerpunktbereich "Mathematik" mit 506 Punkten knapp hinter Deutschland auf Platz elf der OECD-Staaten (Durchschnitt 494 Punkte). Südkorea (554 Punkte) führt das Ranking unter den OECD-Ländern vor Japan (536) an. Die absolut besten Werte erzielten die Nicht-OECD-Regionen Shanghai (613), Singapur (573), Hongkong (561) und Taiwan (560). Im Prüfbereich "Lesen" schnitt Österreich mit 490 Punkten und Rang 21 unterdurchschnittlich gegenüber den anderen OECD-Ländern (496 Punkte) ab. Im Themenbereich "Naturwissenschaften" erreichte Österreich mit 506 Punkten den 16. Rang unter den OECD-Nationen (OECD-Durchschnitt 501 Punkte). (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung für Bildungspolitik

Prof. Dr. Michael Landertshammer

Telefon: +43 (0)5 90 900 3573

michael.landertshammer @ wko.at

Internet: http://wko.at/bildung