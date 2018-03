PISA: Enttäuschung trotz Verbesserungen

PISA Studie bestätigt erneut die Mängel unseres Schulsystems und die Notwendigkeit an Veränderung

Wien (OTS) - Bei der heutigen Präsentation der PISA Ergebnisse von 2012 war das wohl meistgehörte Wort "Leistung". Zum fünften Mal wurden in 65 Ländern tausende Schüler_innen in kurzen Tests auf ihre vermeintlichen Leistungen in Mathematik, Naturwissenschaften und im sinnerfassenden Lesen überprüft. Damit soll das jeweilige Bildungssystem bewertet und ein internationaler Vergleich geschaffen werden. "Dass damit mehr ein Wettbewerb zwischen einzelnen Ländern als eine kooperative Zusammenarbeit gefördert wird, steht außer Frage", so Claudia Satler, AKS Bundesvorsitzende. Auch der europaweite Dachverband der Schüler_innenorganisationen (OBESSU) übt heftige Kritik an diesem Wettbewerbsdenken und betont, dass in der europäischen und internationalen Bildungspolitik der Fokus von einer quantitativen wieder auf eine qualitative Bildung gesetzt werden soll.

Bei den Ergebnissen der PISA Studie müssen die immer noch gravierenden Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern und sozialen Hintergründen hervorgehoben werden. Gerade im Fach Mathematik, auf dem bei dieser Studie der Schwerpunkt lag, zeigen sich erschreckende Differenzen zwischen Mädchen und Jungen. "Dies liegt klar daran, dass schon seit Jahrhunderten Mädchen von klein auf analytisches und logisches Denken abgesprochen wird. Dies ist leider auch im 21. Jahrhundert noch klar in den Ergebnissen erkennbar", erklärt Satler. So zeigt die PISA Studie gut erkennbar den Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in die eigene Leistung und erbrachten Ergebnissen. Auch im sinnerfassenden Lesen präsentieren sich die geschlechtlichen Rollenbilder, wo Jungen im Schnitt deutlich schlechtere Lesefähigkeiten beweisen.

Auch Migrant_innen zählen laut Studie zu den Verlierer_innen unseres Bildungssystems. In den Gruppen der Schüler_innen mit den Spitzenergebnissen finden sich kaum Jugendliche mit Migrationshintergrund, während diese in den untersten Kategorien stark vertreten sind. "Dies zeigt erneut, dass besonders auf die Förderung von diesen Schüler_innen wert gelegt werden muss, damit ihnen eine bestmögliche Entfaltung im österreichischen Bildungssystem möglich ist." Schüler_innen mit Migrationshintergrund kommen durchschnittlich öfters aus sozial schwächeren Familien als andere. Dies ist einer der Hauptfaktoren, der ihre Schullaufbahn beeinträchtigt.

Denn das österreichische Schulsystem legt vor allem Schüler_innen aus bildungsferneren Familien Steine in den Weg. So belegt die PISA Studie, dass in Österreich in den Risikogruppen durchschnittlich mehr als die Hälfte der Schüler_innen aus Familien kommen, deren Eltern nie eine Matura gemacht haben. "Dies zeigt deutlich, dass das österreichische System immer noch sozial schwächere Schüler_innen zu wenig fördert und selektiert. Die Einführung der Gemeinsamen Schule ist der erste Schritt, um dem entgegenzuwirken.", so Claudia Satler abschließend.

