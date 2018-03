Blitzumfrage der Unternehmensberatung Inverto zur Risikovorsorge im Einkauf / Risiken durch Lieferantenausfälle machen Einkäufern die meisten Sorgen

Köln (ots) - Der Umgang mit Risiken im Einkauf steht derzeit besonders für produzierende Unternehmen weit oben auf der Agenda. Dies ergab eine Blitzumfrage der Unternehmensberatung Inverto AG zur Risikoprävention im Einkauf auf dem BME-Symposium "Einkauf und Logistik" im November 2013.

Befragt wurden Einkaufsverantwortliche vorwiegend mittelständischer Unternehmen. Dabei hat das Vermeiden von Lieferantenausfällen für 32 Prozent der Befragten die höchste Priorität, gefolgt von Versorgungsrisiken (23 Prozent). Nach eigener Einschätzung betreiben 64 Prozent der befragten Unternehmen bereits aktives Risikomanagement entlang der Supply Chain - doch nur jedes vierte Unternehmen misst den Erfolg des Risikomanagements.

Fertige Notfall- oder Eventualpläne haben lediglich neun Prozent der Befragten in der Schublade. "Das Bewusstsein für Risikoprävention steigt, doch die Umsetzungslücke bleibt groß", so Thibault Pucken, Leiter des Competence Centers Procurement Management bei Inverto. Er warnt: "Steht die eigene Supply Chain aufgrund des Ausfalls eines Lieferanten still, wird es teuer.

Vor allem für das produzierende Gewerbe können die Folgen immens sein, da immer mehr Teile der Wertschöpfungskette an einige wenige Systemlieferanten ausgelagert werden." Zugleich verweist Inverto-Experte Pieter Niehues auf die Möglichkeiten der Risiko-Früherkennung: "Im Rahmen der Bewertung von Lieferanten können Unternehmen Früherkennungssysteme einsetzen und damit ihr Risiko mindern. Die Umfrage zeigt allerdings, dass dies nur ein Drittel der Befragten tut."

