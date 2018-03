FP-Nepp: PISA-Ergebnisse kein Grund für Freudensprünge

Nach wie vor schwache Leistungen insbesondere von Migranten-Schülern

Wien (OTS/fpd) - "Wenn das kürzlich veröffentlichte PISA-Ergebnis bei Rot und Schwarz tatsächlich Freudensprünge auslöst, obwohl Österreich als eines der reichsten Länder immer noch miserabel abschneidet, vor allem im Vergleich zu den Jahren 2000, 2003 oder 2006, so ist diese Reaktion einfach nur mehr erbärmlich", kritisiert heute der Bildungssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Dominik Nepp.

Dass Migranten nach wie vor die schwächsten Leistungen erbringen, sei angesichts der völlig verfehlten Integrationspolitik zwar wenig verwunderlich, ändere aber nichts an der Tatsache, dass hier seit Jahren ein schwerwiegendes Problem vorherrsche, welches es zu lösen gelte. Es sei unbestritten, dass die meisten Problemschüler in Wien zu finden seien. Solange die Forderungen der FPÖ nach "Erst Deutsch, dann Schule" und "Pausensprache Deutsch" nicht endlich umgesetzt werden, sei jedenfalls zu erwarten, dass sich die Bildungsmisere weiter fortsetzen und sogar verschlechtern werde. Dies könne man jetzt schon bei den Ergebnissen der Migranten sehen, warnt Nepp und gibt einmal mehr zu bedenken, "die schlechten Schüler von heute sind die 'Leistungsträger' von morgen, denn andere haben wir nicht. Bildung ist unser Kapital! Das ist den Herrschaften der SPÖ offensichtlich weder in Bund noch Land bewusst, sonst würden sie sich anders verhalten", schließt Nepp. (Schluss) hn

