AMS Wien - SP-Schicker ad VP-Hoch: Unterlassen Sie parteipolitische Querschüsse!

Wien (OTS/SPW-K) - "Kollege Hoch, wir teilen Ihre Meinung: Das AMS Wien soll in Ruhe arbeiten können! Ihre parteipolitischen Querschüsse sind daher völlig unangebracht. Lassen Sie das AMS Wien und dessen Leiterin ohne parteipolitische Absichten die großen Aufgaben, vor denen das AMS Wien zweifellos steht, in Ruhe bewältigen. Mit Ihren parteipolitischen Befindlichkeiten ist keinem gedient - am wenigsten den Wiener Arbeitssuchenden. Die Wiener Arbeitsuchenden haben ein Recht und einen Anspruch auf Unterstützung. Und genau dafür braucht es ein funktionierendes Arbeitsmarktservice Wien", so der Wiener SP-Klubvorsitzende Rudi Schicker in einer Kurzreplik auf Aussagen von VP-Hoch.

