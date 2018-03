"WELTjournal +"-Reportage über "Afghanistans verkaufte Töchter"

Wien (OTS) - Mit seinen ausgedehnten Mohnplantagen ist Afghanistan der größte Opiumproduzent der Welt. Viele Opiumbauern müssen ihre Töchter an Drogenhändler verkaufen, weil sie die Kredite nicht zurückzahlen können. Die jüngsten Mädchen sind erst sechs Jahre alt, wenn sie in die Sexsklaverei verkauft werden, um ihre Väter vor den brutalen Drogengangs zu retten. "WELTjournal +" verfolgt am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, um 23.25 Uhr in ORF 2 das Schicksal von fünf Familien auf der Flucht vor Drogenhändlern und Taliban und bei ihrem verzweifelten Versuch, das Geld aufzutreiben und die Mädchen zurückzukaufen.

Eigentlich wäre der Anbau von Schlafmohn für die Bauern am Hindukusch eine lukrative Einnahmequelle. Ein Kilogramm Opium bringt bis zu zweieinhalbtausend Dollar. Doch unter dem Schutz der internationalen Truppen setzt die afghanische Regierung im internationalen Krieg gegen Drogen ein Programm zur systematischen Zerstörung der Mohnfelder um. Das hat drastische Auswirkungen auf viele Kleinbauern, die nach der Zerstörung ihrer Ernte das Geld nicht mehr zurückzahlen können. Die Drogenhändler, enge Verbündete der Taliban, nehmen ihnen dann das Einzige von Wert, das sie noch haben: die Töchter.

