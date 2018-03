"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Rekordarbeitslosigkeit: Nix ist fix - wie lange ist unser Job noch sicher?

Mittwoch, 4. Dezember 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Triste Weihnachten für fast 400.000 Menschen in Österreich: Sie sind arbeitslos. Die, die noch in Beschäftigung sind, sind meist auch nicht fröhlich, sondern oft überarbeitet oder unterbezahlt, teil-oder mehrfachbeschäftigt. Die Jobspirale dreht sich immer schneller: Wer eben noch einen Arbeitsplatz hatte, steht plötzlich vorm Arbeitsamt, wer auf der Karriereleiter ganz oben ist, kann plötzlich ganz unten stehen. Rekordarbeitslosigkeit: Nix ist fix - wie lange ist unser Job noch sicher?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Sabine Oberhauser (SPÖ-Sozialsprecherin und ÖGB-Vizepräsidentin), mit Roland Falb (Unternehmensberater), mit Jörg Flecker (Soziologe) und mit Roman Lahodynsky (Geologe und seit September 2012 arbeitslos). Als Analysegast ist Gernot Bauer vom Magazin "Profil" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderem - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Machen Sie sich derzeit Sorgen, dass Sie Ihren Job verlieren könnten?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

