ÖH zu PISA: ein kleiner Schritt für Österreich - ein großer Ruf nach Bildungsinvestionen

Gesamtschule - wann, wenn nicht jetzt?

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) teilt die Freude der Regierung über die Ergebnisse der aktuellen PISA Studie nicht ganz. "Zwar ist ein Anstieg in den behandelten Bereichen (Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften) zu verzeichnen, jedoch haben die österreichischen Schüler_innen nur wieder das Niveau von 2003 und 2006 erreicht", kommentiert Florian Kraushofer vom Vorsitzteam der ÖH die Ergebnisse.

"Besonders erschreckend sehen wir als ÖH den Leistungsvorsprung von Jugendlichen, deren Eltern einen tertiären Bildungsabschluss aufweisen", so Kraushofer weiter. In Mathematik beträgt der Vorsprung im Durchschnitt 104, im Lesen 106 und in der Naturwissenschaft 117 Punkte."In Österreich bestimmt die soziale Herkunft, ob ein Kind die Matura machen kann oder nicht. Jugendliche aus niedrigen sozialen Schichten sind klar benachteiligt und die Kluft wächst immer weiter. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, muss eine gemeinsame Schule für alle 6- bis 14-Jährigen eingeführt werden", meint Kraushofer.

Besorgniserregend sind auch die geschlechtsspezifischen Leistungsunterschiede in Mathematik. Hier stieg die Differenz zwischen 2003 und 2012 um 15 Punkte an, welches die stärkste Zunahme von allen Ländern, die beide Jahre entsprechende Zahlen erfassten, ist. "Die Veränderung beim Leistungsniveau der Geschlechter ist katastophal. Österreich steuert mit diesem Auseinanderdriften in eine falsche Richtung. Gleichstellung von Frauen und Männern ist nur erreichbar, wenn auch gleiche Erziehung und Lehre von Mädchen und Jungen durchgeführt wird. Es muss eine gezielte Förderung von Schülerinnen im Bereich Naturwissenschaft, wie Mathematik erfolgen", so Kraushofer abschließend.

