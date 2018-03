542.319 Euro am "Licht ins Dunkel"-Aktionstag im ORF

Ein ganzes Haus und viele Prominente im Dienst der guten Sache

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal fand gestern, Montag, den 2. Dezember 2013, der "Licht ins Dunkel"-Aktionstag in allen Medien und Landesstudios des ORF statt. Im ORF-Fernsehen führten Birgit Fenderl und Andreas Onea - für die ORF-eins-Einstiege Sandra König - durch den Spendentag. Viele prominente Gäste stellten sich auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache und halfen an den Spendentelefonen mit. Der Einsatz hat sich gelohnt: 542.319 Euro wurden im Verlauf des Aktionstages gespendet, die Österreicherinnen und Österreicher, die heuer schon 3,4 Millionen Euro für die "Nachbar in Not"-Flüchtlingshilfe Syrien, zehn Millionen Euro für die "ORF-Hochwasserhilfe" und zwei Millionen Euro für die "Nachbar in Not"-Taifunhilfe gespendet haben, zeigten sich abermals solidarisch.

Aktionstag erreichte mit allen Sendungen im ORF-Fernsehen 42 Prozent der Österreicher/innen

Insgesamt erreichte das ORF-Fernsehen mit allen Sendungen und Beiträgen zum Thema "Licht ins Dunkel" rund drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind rund 42 Prozent der österreichischen Bevölkerung in TV-Haushalten (Erwachsene 12+). Die "Promi-Millionenshow" zugunsten von "Licht ins Dunkel" im Hauptabend von ORF 2 kam auf knapp eine Million Zuschauer/innen (bis zu 992.000 Zuschauer/innen, durchschnittlich 890.000 Zuschauer/innen) und 32 Prozent Marktanteil.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Allein im ORF-Fernsehen hat gestern beinahe jeder zweite Österreicher einen Beitrag zum Thema 'Licht ins Dunkel' gesehen. Dabei geht es nicht um den finanziellen Erfolg allein, sondern auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Der ORF stellt mit der Vielfalt seiner Medien und Sendungen nicht nur die geeignete Plattform zum Spendensammeln dar, sondern setzt dieses gesellschaftlich relevante Thema entsprechend seiner Vielseitigkeit um. Auch das ist Public Value, den nur der ORF so bieten kann."

Sissy Mayerhoffer: "Zivilgesellschaft hat heuer schon viel geleistet"

Dass es nicht allein um Rekorde geht, unterstrich Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, bereits am Vormittag, der sich mit zahlreichen Beiträgen und Talkgästen vor allem den Themen Behinderung und Barrierefreiheit widmete. Mayerhoffer betonte im Hinblick auf das an Katastrophen reiche Jahr, dass "die Zivilgesellschaft heuer schon sehr viel geleistet hat und dies mit Sicherheit noch einmal für 'Licht ins Dunkel' tun wird, aber es wäre vermessen, einen neuen Rekord zu erwarten", so Mayerhoffer, die schloss: "Sind wir froh, dass wir von solchen Katastrophen in Österreich verschont bleiben."

Für "Licht ins Dunkel"-Geschäftsführerin Christine Tschürtz-Kny, die nach 30 Jahren Tätigkeit für den Verein in den Ruhestand tritt, war es der letzte Aktionstag in dieser Funktion. "Ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit machen durfte", resümierte Tschürtz-Kny, "und gehe mit Freunde im Herzen. Wir konnten in den vergangenen Jahrzehnten so viel Positives bewirken und ich hoffe und wünsche der Aktion, dass es so weitergeht."

"Licht ins Dunkel"-Präsident Kurt Nekula unterstrich, wie wichtig die Hilfe auf zwei Säulen, die rasche und unbürokratische Soforthilfe einerseits und die Förderung von Einrichtungen und Projekten andererseits, für die Arbeit des Vereins sei. Denn vor allem für die Nachhaltigkeit der Hilfe sei es wichtig, "Projekte auf Schienen zu stellen, die armutsverhindernd und integrationsfördernd sind", so Nekula.

Armutsbekämpfung fängt bei den Kindern an

Ein weiterer Schwerpunkt des Aktionstages war dem Thema Armut gewidmet. Eine hochkarätige Runde mit dem neuen Caritaspräsidenten Michael Landau, Diakoniedirektor Michael Chalupka, Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger und Hilfswerk-Geschäftsführer Walter Marschitz diskutierte dazu bei Birgit Fenderl am Nachmittag. Fenninger - die Volkshilfe war Auftraggeber der jüngsten Studie zum Thema Kinderarmut - unterstrich, dass jedes sechste Kind in Österreich armutsgefährdet sei und appellierte daran, dass die beste Armutsprävention sei, "Kindern alle Lebenswelten zu bieten" -, gemeint sei nicht nur die gemeinsame Schule, sondern auch Freizeitangebote wie etwa der Sport- oder Musikverein, "damit Armut nicht vererbbar wird", so Fenninger. Caritasdirektor Michael Landau forderte - zusätzlich zu dem Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann -, auch Formen der "strukturellen Solidarität, die sicherstellen, dass wir auf die Schwächsten nicht vergessen", so wie die Weiterentwicklung der Mindestsicherung. Neben dem Postulat, in Bildung zu investieren, unterstrich auch Diakoniedirektor Michael Chalupka, die Weiterentwicklung der Mindestsicherung sei eine der wichtigsten Maßnahmen zur Armutsbekämpfung - denn, so Chalupka, "die Zahl der Armen in Österreich zu halbieren, das ist sicher möglich".

Walter Marschitz vom Hilfswerk betonte ebenfalls, dass es "unsere Aufgabe ist, Kinder, die schlechtere Startbedingungen haben, zu fördern und ihnen unter die Arme zu greifen".

ORF zeigte Vielfalt des Themas von Information bis Unterhaltung

Viele Sendungen und Beiträge des Tages standen ganz im Zeichen von "Licht ins Dunkel" und zeigten anhand von konkreten Beispielen, worum es geht und wie "Licht ins Dunkel" helfen kann. Die "Zeit im Bild"-Sendungen und "ZiB-Flashes", die "heute"-Sendungen, die "Barbara Karlich Show" - am Aktionstag live -, die "Seitenblicke", ORF III mit "Kultur Heute" und die "Promi-Millionenshow" zugunsten von "Licht ins Dunkel" stellten sich - ebenso wie alle ORF-Landesstudios und -Radioprogramme - in den Dienst der guten Sache und zeigten, wie vielfältig das Thema ist.

542.319 Euro, so das Ergebnis am Ende dieses langen Aktionstages, das in der "ZiB 24" um 0.00 Uhr in ORF eins verkündet werden konnte. Geld, mit dem "Licht ins Dunkel" auch im Aktionsjahr 2013/2014 wieder viel Positives bewirken kann.

Auch nach dem "Licht ins Dunkel"-Aktionstag kann natürlich weiter gespendet werden. Die kostenlose A1-Spendentelefonnummer 0800 24 12 2013 ist rund um die Uhr erreichbar. Online-Spenden sind jederzeit unter http://lichtinsdunkel.ORF.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at