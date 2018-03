Sprachenkonferenz 2013: Sprachen AIRleben

BM Claudia Schmied und BM Karlheinz Töchterle zu den Zielen der Konferenz

Graz (OTS) - Am 4. und 5. Dezember findet am Flughafen Graz die Sprachenkonferenz "Sprachen AIRleben: abheben - ankommen -aufsteigen" statt. Die Konferenz wird vom Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) veranstaltet. Sie bietet über 170 Expert/innen aus Bildung, Forschung, Wirtschaft und Medien die Gelegenheit, den Status quo der sprachlichen Bildung in Österreich zu beleuchten und gemeinsam an Zukunftsbildern zu arbeiten.

Die Sprachenkonferenz ist ein weiterer Baustein in einem kontinuierlichen sprachenpolitischen Prozess in Österreich, der 2006 mit dem "Language Education Policy Profile" auf Schiene gebracht wurde. Ziel des Prozesses ist es, ein Gesamtkonzept sprachlicher Bildung über Fachgrenzen hinweg zu entwickeln und den Dialog zwischen den Bildungsakteuren zu unterstützen. "Damit wir unseren Schülerinnen und Schülern bestmögliche Ausgangsbedingungen für den weiteren Wissenserwerb mitgeben können, muss die sprachliche Bildung ein durchgängiges Prinzip sein, das alle Fach- und Bildungsbereiche einschließt - im Deutsch-, Englisch- und Französischunterricht, aber auch in Mathematik oder Geschichte und auf allen Ebenen der schulischen Laufbahn. Denn Sprache ist das Medium, über das Lernen passiert", so Bildungsministerin Claudia Schmied im Vorfeld der Veranstaltung. "Das heißt, wir müssen die Bildungssprache Deutsch bestmöglich fördern, die fremdsprachlichen Kompetenzen gezielt ausbauen und die sprachlichen Ressourcen, die Kinder in die Schule mitbringen, nutzen und stärken. Die Sprachenkonferenz bietet die Gelegenheit, zentrale Themen bereichsübergreifend zu diskutieren: Die weitreichenden Entwicklungen im Bereich Kompetenzorientierung, die Rolle aller Lehrer/innen als Sprachenlehrer/innen und damit die Auswirkungen auf die Pädagog/innenbildung aber auch das Lernen von Sprachen über den schulischen und formalen Rahmen hinaus", so die Ministerin weiter.

Die Pädagog/innenbildung ist auch ein zentrales Anliegen des BMWF, das die Sprachenkonferenz unterstützt. Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle stellt mit Blick auf die Konferenz fest: "In den vergangenen Jahre wurden an mehreren Universitäten Zentren für Sprachlehrforschung eingerichtet und das Sprachenangebot an den Universitäten sukzessive ausgebaut. Damit wurden erfolgreich Rahmenbedingungen geschaffen, um eine wechselseitige Verbindung zwischen der Lehre und der Forschung zu ermöglichen. Mit dem Beschluss des Bundesrahmengesetzes zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagog/innen wurden die Weichen für die Umsetzung gestellt. Kernpunkte dabei sind mehr Wissenschaftlichkeit und ein neu definiertes Professionsverständnis, das auf einem umfassenden Kompetenzkatalog beruht, der auch sprachlich-kulturelle Kompetenzen einschließt. Die Sprachenkonferenz in Graz bietet Gelegenheit zu einer bereichsübergreifenden Zusammenschau und der Entwicklung eines gemeinsamen Zukunftsbildes."

Nähere Information zum umfangreichen Programm und zu den zahlreichen Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen finden Sie unter www.oesz.at/sprachenairleben.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Hronvsky-Ortner, MA (Pressearbeit)

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (www.oesz.at)

Hans-Sachs-Gasse 3/I, 8010 Graz

Tel: +43(0)316/82 41 50

E-mail: ortner @ oesz.at