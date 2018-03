biber: Journalisten-Akademie mit neuer Homepage

biber-Akademie für Nachwuchsjournalisten zieht Erfolgsbilanz und präsentiert sich mit neuem Onlineauftritt

Wien (OTS) - Seit über zwei Jahren bildet die biber-Akademie Jungjournalisten mit und manchmal ohne Migrationshintergrund aus. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen: Die Absolventen haben fortführende Praktika in Medien wie ORF, Presse, Standard, Kurier, Wiener Zeitung, BZ, Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung aber auch in den Kommunikationsabteilungen von Industriellenvereinigung, T-Mobile oder einigen Bundesministerien absolviert. Einige von ihnen sind als RedakteurInnen übernommen worden, andere machen aktuell noch ihre Ausbildung an der Universität fertig.

Das Ziel der biber-Akademie ist es, mehr Farbe, Vielfalt und Repräsentativität der österreichischen Bevölkerung in die Medienlandschaft zu bringen. Das ist dank Alexandra, Maida, Ali, Jelena, Artur, Momchilo, Amra, Marian und Ayper gelungen. Sie und viele andere haben einen zweimonatigen Lehrgang mit viel Praxis und Theorie bei biber absolviert. Sie haben gelernt, wie man Interviews führt, Kurzmeldungen schreibt, recherchiert und haben eigene Beiträge veröffentlicht.

Auf der neuen Homepage www.akademiemitscharf.com können die besten Geschichten der Stipendiaten und deren Werdegang nachgelesen werden.

Die biber-Akademie wird von Staatssekretariat für Integration, OMV, Novomatic, BAWAG P.S.K und der Industriellenvereinigung unterstützen.

