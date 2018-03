Industrie zu PISA 2012: Herausforderungen bleiben

IV-GS Neumayer: Erfreuliche Entwicklungen in Mathematik und Naturwissenschaften - Notwendiger Hauptfokus auf Elementarbereich, also Kindergarten und Schule

Wien (OTS/PdI) - Als "eine positive Entwicklung, aber keinen Grund zum Jubeln", bezeichnete der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer die veröffentlichten Ergebnisse der PISA-Studie 2012 heute, Dienstag. "Es ist natürlich sehr erfreulich, dass wir Punktezuwächse in allen getesteten Bereichen aufweisen und Österreich in Mathematik und Naturwissenschaften über dem OECD-Schnitt liegt. Die heimischen Leseleistungen bleiben aber mit 20 Prozent Risikoschüleranteil nach wie vor eine echte Schwachstelle und international unterdurchschnittlich", so Neumayer.

"Die Ergebnisse zeigen zwar auf, dass wir das Niveau aus dem Jahr 2000 wieder erreicht, uns aber nicht darüber hinaus verbessert haben", so der IV-Generalsekretär. Alarmierend sei neben der Kluft zwischen Burschen und Mädchen in Mathematik außerdem, dass fast 19 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Mathematik und elf Prozent in allen drei getesteten Bereichen nach wie vor der Risikogruppe angehören. "Die Studie zeigt leider einmal mehr auf, dass Schülerleistungen und sozio-kultureller Hintergrund in Österreich eng miteinander verknüpft sind. Daher braucht es eine grundlegende Reform des Bildungssystems", so Neumayer, denn "ein Ausruhen auf den PISA-Ergebnissen wäre eindeutig der falsche Weg". Ein bildungspolitischer Hauptfokus müsse auf dem elementaren Bildungsbereich liegen. Der Kindergarten müsse aufgewertet und die erste "Bildungsstation" für jedes Kind werden. "Das heißt:

Kindergärten in die Bundeskompetenz, einheitliche Qualitätsstandards für alle Kindergärten in Österreich, eine Aufwertung der Ausbildung aller künftigen Elementarpädagogen und Förderung der Kinder von Beginn an. Wir müssen uns endlich von einer Politik des 'Reparierens' im späteren Bildungsverlauf zu verabschieden", betonte Neumayer.

"Außerdem muss endlich Schluss sein mit ideologischen Debatten von vorgestern und dem Herumschrauben an einzelnen Rädern des Systems. Wir brauchen eine Verbesserung der Bildungsqualität und die Förderung individueller Potenziale", so Neumayer. "Sinnvoll wäre eine Schule der 10-14 Jährigen, die die individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen fördert, Leistungsdifferenzierung und auf Basis modernisierter Lehrpläne eine neue Unterrichtsqualität und zeitgemäße Lehr- und Lernmethoden sicherstellt, ein entsprechendes Arbeits- und Lernumfeld für Schüler und Pädagogen bietet, ohne parteipolitischen Einfluss Autonomie lebt und schulautonome Profilbildung und Spezialisierung ermöglicht", betonte der Generalsekretär.

