ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Dienstag, 03.Dez 2013 12:00.00

Wetter - Herbert Kartas

PISA Studie: Fakten - Martin Haidinger

PISA Studie : Mod.G. mit OECD Andreas Schleicher -

Andrea Maiwald

PISA Studie : OTs Schmied - 2 OTs

PISA Studie: Christiane Spiel - Andrea Maiwald

Ukraine aktuell - Carola Schneider

Thailand aktuell - Katharina Wagner

Biden in Japan und China - Jörg Winter

D: NPD-Verbotseinreichung - Birgit Schwarz

MR: Stimmung bei den Regierungsverhandlungen -

Monika Feldner-Zimmermann

Menschen mit Behinderung: Marianne Schulze zu

Barrierefreiheit etc. - Andrea Maiwald

JP Trailer: Benachteiligte Jugendliche am Arbeitsmarkt -

Astrid Plank

Spendenbericht 2013 - Michael Fröschl

Was wurde aus dem Fall Gurlitt ? - Peter Fritz

Spanien: Sparen bei der Kultur - Josef Manola

Wetter - Herbert Kartas

Nachrichten - Alexander Jonach

Englische Nachrichten - Genny Johnson

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Andreas Maiwald

Regie: Wolfgang Wittmann

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion