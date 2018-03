AVISO: 20. Elmayer-Benefizquadrille am 15.12.2013

Annemarie-Imhof-Komitee lädt zur 20. Benefizquadrille unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer ein.

Wien (OTS) - Sie hat Tradition: die Elmayer-Benefizquadrille, die von Thomas Schäfer-Elmayer persönlich geleitet wird. Das Jahr 2013 bringt bereits die zwanzigste Auflage der beliebten Veranstaltung, bei der die Fledermausquadrille gelernt und aufgefrischt werden kann. Den Erlös widmet das Annemarie-Imhof-Komitee heuer der Spielothek (Zentrum für Kinder mit Entwicklungsverzögerung oder Behinderung). Es wird um paarweise Teilnahme gebeten.

Elmayer-Benefizquadrille

Zeit: Sonntag, 15. Dezember 2013, 18.30 Uhr

Ort: Tanzschule Elmayer, Bräunerstraße 13, 1010 Wien

Um paarweise Teilnahme wird gebeten. Spendenbeitrag Euro 25,- pro Person, an der Abendkassa Euro 30,-. Ermäßigter Beitrag für Schüler/Studenten: Euro 10,-.

Infos und Anmeldung unter der Tel. 01 512 36 61 DW 431 oder via Mail an imhofkomitee @ wiener.hilfswerk.at.

Verlost werden unter allen anwesenden Paaren Eintrittskarten für das 94. Elmayer-Kränzchen am Faschingsdienstag, 4. März 2014 und unter allen anwesenden Schülern/innen und Studenten/innen zwei Studentenkarten für den 93. Jägerball am Montag, 27. Jänner 2014.

Das Annemarie-Imhof-Komitee und das Wiener Hilfswerk danken den Sponsoren/innen Katharina Sturzeis, Olischar & Partner Rechtsanwälte und wundm.at.

Die Spielothek versteht sich als Treffpunkt für Familien mit Kindern mit Behinderung (und deren Geschwister) und bietet den Eltern die Möglichkeit zur Vernetzung. Das Angebot umfasst Feste im Jahreskreis, Themennachmittage, Beratung und Unterstützung bei Problemen im Alltag und die Weitergabe von aktuellen behindertenspezifischen Informationen. Die Kinder können sich in einer geschützten Atmosphäre mit pädagogisch wertvollen Spielsachen beschäftigen. Die Spielothek ist eine vom Fonds Soziales Wien, aus Mitteln der Stadt Wien geförderte Einrichtung.

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

