FP-Gudenus: DNA-Tests vor angeblichen Familienzusammenführungen!

Die Schweiz lässt sich schon längst nicht mehr von ausländischen Betrügern ausnehmen

Wien (OTS/fpd) - 4.650 Ausländer werden im kommenden Jahr im Rahmen der sogenannten Familienzusammenführung nach Österreich einwandern dürfen - um 100 mehr als heuer. Mehr als die Hälfte dieser Quotenplätze geht auf Vorschlag von Rot-Grün an Wien. Das hat der Ministerrat heute genehmigt. "Und das, obwohl bekannt ist, wie viel Schindluder gerade in diesem Bereich getrieben wird", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Dokumente aus bestimmten Staaten, speziell einigen aus Afrika oder Asien, seien prinzipiell anzuzweifeln. Das sei international bekannt. Gudenus: "Die Schweiz etwa hat schon längst die Möglichkeit geschaffen, in fraglichen Fällen DNA-Tests zu fordern, um das behauptete Verwandtschaftsverhältnis nachzuweisen. Um betrügerische Zuwanderung samt dem Erschleichen von Sozialleistungen zu unterbinden, sind solche Tests auch bei uns notwendig!" (Schluss)

