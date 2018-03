Kaske zum PISA-Ergebnis: Gerade jetzt in die Bildung unserer Kinder investieren

Abschneiden zeigt, dass Bildungsinvestitionen Wirkung haben - größte Herausforderung ist weiterhin Stopp der Bildungsvererbung

Wien (OTS/AK) - "In die Bildungschancen unserer Kinder muss weiter investiert werden", kommentiert AK Präsident Rudi Kaske die heute präsentierten PISA-Ergebnisse für Österreich. Die leichten Verbesserungen zeigen, dass etwa der Ausbau der ganztägigen Schulen, Sprachförderung und die Bildungsstandard-Tests den Kindern bessere Chancen bringen. Die größte Herausforderung sei nach wie vor, dass unser Bildungssystem die sozialen Unterschiede zwischen den Elternhäusern zu wenig ausgleicht. "Gerade bei der Bildung darf jetzt nicht gespart werden", sagt Kaske. Er fordert die Mittelzuteilung an die Schulen nach sozialen Kriterien, ein zweites Gratis-Kindergartenjahr und den weiteren Ausbau der Ganztagsschulen in bester Qualität.

"Im österreichischen Bildungssystem haben wir immer noch Nachholbedarf", sagt Kaske. Besonders dramatisch sei, dass die soziale Herkunft der Kinder weitgehend über ihren Schulerfolg entscheidet. Das gelte insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund. Kaske: "Da verlieren wir zu viele Talente, die Vererbung von Bildung muss gestoppt werden."

Die Arbeiterkammer will für bessere Bildungschancen:

+ Die Förderung unserer Kinder soll ausgebaut werden durch ein zweites Gratis-Kindergartenjahr.

+ Ganztägige Schulen verbessern nachweislich den Lernerfolg der Kinder und entlasten die Eltern von teurer Nachhilfe. Beim beschleunigten Ausbau muss auf die Qualität der Betreuung und des Lernens geachtet werden.

+ Bei der Mittelverteilung an die Schulen soll eine Rolle spielen, wie die SchülerInnen von ihrer sozialen Herkunft her zusammengesetzt sind. Die Schulen müssen ausgleichen können, dass nicht alle Eltern ihren Kindern beim Lernen helfen oder teure Nachhilfe bezahlen können.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Peter Mitterhuber

Tel.: (+43-1) 501 65-2347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at