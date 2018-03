FPÖ-Höbart: Misswirtschaft im Skandalverband OSV beenden!

Prammer muss parlamentarische Anfrage endlich öffentlich machen

Wien (OTS) - "Immer mehr stellt sich die Frage, ob Interimspräsidentin Birgit Fürnkranz-Maglock den Österreichischen Schwimmverband (OSV) nicht lieber in Österreichischen Skandalverband umbenennen will", sagte der freiheitliche NAbg. Christian Höbart. Verdunkelung, Absprachen, Vernichtung von Unterlagen, Vertuschung von ominösen Firmen-Konstrukten, Mobbing von sich nicht fügenden Sportlern, Trainern und Vereinen und dann schlussendlich die skrupellose Zerschlagung des bisher erfolgreichsten österreichischen Schwimmteams - das sei die "grandiose" Arbeit von ehrenamtlich agierenden und selbstherrlichen Sportfunktionären im Österreichischen Schwimmverband, so Höbart, der diesbezüglich eine umfangreiche Anfrage an den zuständigen Bundesminister für Sport eingebracht hat.

Obwohl die Staatsanwaltschaft Wien wegen einer Anzeige gegen ehemalige und noch aktive führende Funktionäre und Mitarbeiter des OSV ermittle, sieht Sportminister Klug keinerlei Eile geboten, kritisierte Höbart die Untätigkeit des obersten Kontrollorganes. Weitere Anzeigen seien dem Vernehmen nach nicht auszuschließen. Trotz der Ankündigung Klugs, die widmungsgemäße Verwendung von öffentlichen Fördergeldern gemäß §8 des Bundessportförderungsgesetzes 2005 prüfen zu wollen und im Falle missbräuchlicher Verwendung diese Gelder zurückfordern zu wollen, sei bislang nichts passiert, so Höbart.

Angesichts der Vorgänge im OSV scheint ein Rücktritt des gesamten aktuellen Vorstandes - auch im Sinne der Schwimmsportler und des gesamten österreichischen Schwimmsportes - dringend notwendig.

Es stelle sich auch die Frage, wie das Sportministerium mit einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit des OSV, resultierend aus sinnlosen Prozessen und etwaigen Schadens- bzw. Rückzahlungsforderungen umgehen werde. Diese und andere Fragen zu den unglaublichen Vorgängen im OSV habe er, Höbart, als parlamentarische Anfrage eingebracht. Die übliche Veröffentlichung dieser Anfrage auf der Homepage des Parlaments durch Präsidentin Prammer habe jedoch aus unerfindlichen Gründen bislang nicht stattgefunden, urgierte Höbart. Noch heute wird daher eine parlamentarische Anfrage an Präsidentin Prammer eingebracht, um die Hintergründe der Nichtveröffentlichung zu klären.

