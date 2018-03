Stadler/Vladyka: Gemeinden bei der Kleinstkinderbetreuung noch mehr unterstützen

Zukunftsstrategie bei Förderungen notwendig, um Betreuungslücke zu schließen

St. Pölten (OTS) - Die SPÖ stellt positiv fest, dass von Seiten des Landes NÖ gerade an einer Verbesserung der Fördermodalitäten bezüglich der Kleinstkinderbetreuung gearbeitet wird. Alles bisher Bekannte scheint prinzipiell eine Verbesserung zur momentanen Finanzierung darzustellen und bringt auch eine erste Entlastung für die Gemeinden. Weitere finanzielle Entlastungen für die niederösterreichischen Kommunen wären für die SPÖ NÖ und den GVV NÖ aber begrüßenswert. Deshalb sehen wir diese Veränderung der Förderkulisse als ersten, wichtigen Schritt, dem allerdings mittelfristig noch weitere folgen müssen: Denn nach wie vor liegt der Löwenanteil der Finanzierung einer Kleinkindergruppe, vor allem wenn die Ausstattung und die Betriebskosten mitberücksichtigt werden, bei den Gemeinden und Städten. Aus diesem Grund schlagen wir bei der Finanzierung von Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen weiterführende Maßnahmen vor.

"Niederösterreich hat bei der Kleinstkinderbetreuung, also bei den unter 2,5-Jährigen, enormen Nachholbedarf. Um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich zu unterstützen, braucht es ein flächendeckendes Angebot an Betreuungsplätzen für unsere Kleinsten. Die Betreuung muss leistbar sein und die Öffnungszeiten müssen sich an den Arbeitszeiten der Eltern orientieren", fordert der Landesparteivorsitzende der SPÖ-Niederösterreich, Mag. Matthias Stadler.

Stadler führt an, dass das Barcelona-Ziel der EU ("...im Interesse der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollen für 33 Prozent der unter Drei-Jährigen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen...") bis dato nur in Wien erreicht wird. Die Kinderbetreuungsquote der unter Drei-Jährigen liegt in Niederösterreich bei 21,2 Prozent (9.090 Kinder). Um das EU-Ziel zu erfüllen, müssten sich über 5.000 Kinder mehr in Betreuung befinden.

Stadler führt als Grund für diese Betreuungslücke bei den unter Drei-Jährigen die nicht ausreichende Förderkulisse des Landes NÖ an.

In dasselbe Horn stößt die Landtagsabgeordnete Christa Vladyka, Sprecherin für den Bereich Kinder und Kinderbetreuung der SPÖ NÖ im Landtag, die mehr Unterstützung einfordert: "Der finanzielle Beitrag, den das Land NÖ bei den Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen beisteuert, ist zu gering - auch mit den neuen Förderrichtlinien. Viele Gemeinden werden auch dann noch Schwierigkeiten haben, ausreichend Betreuungsplätze zu schaffen, obwohl die Nachfrage groß ist."

Aus diesem Grund fordern Stadler und Vladyka eine Zukunftsstrategie bei der Förderkulisse, die Gemeinden noch mehr entlasten und zu einem besseren Angebot an Kleinstkinderbetreuungsplätzen beitragen soll. Notwendig dafür sind folgende Schritte:

Die Einführung einer Sockelförderung pro Kleinstkinderbetreuungsgruppe, unabhängig von der Kinderzahl, in der Höhe von 15.000 Euro pro Jahr.

Die Erhöhung des Personalkostenzuschusses des Landes um 20 Prozent, da in den letzten Jahren keine Indexanpassung vorgenommen wurde.

Eine automatische, jährliche Indexanpassung beim Personalkostenzuschuss.

"Bis jetzt hat das Land NÖ die Gemeinden bei der Kleinstkinderbetreuung lediglich in Form des Personalkostenzuschusses - die Förderung des Landes pro Kind und Monat - unterstützt, den Löwenanteil der Gesamtkosten mussten die Kommunen tragen. Durch die Einführung einer Sockelförderung - die unabhängig von der Anzahl der betreuten Kinder ist - und der Erhöhung des Personalkostenzuschusses würden die Kosten zur Hälfte von der Gemeinde und zur Hälfte vom Land getragen. Eine klare Entlastung für die Gemeinden und ein Motor für die Schaffung der notwendigen Kinderbetreuungsplätze", unterstreichen Stadler und Vladyka die Vorteile.

Zt.: Deckelung der Elternbeiträge bei schulischer Nachmittagsbetreuung und Hortbetreuung von 88 Euro

Weiter weisen Matthias Stadler und Christa Vladyka darauf hin, dass bei den geplanten Fördermodalitäten bei der schulischen Nachmittagsbetreuung von Volksschul- und Hauptschulkindern die Deckelung des Elternbeitrages von 88 Euro aufgehoben werden soll -sind die Kinder in einem Hort untergebracht, müssen ihre Eltern schon jetzt zwischen 150 und 170 Euro im Monat aufbringen.

"Wir wollen nicht, dass auf die Eltern mehr Kosten für die schulische Nachmittagsbetreuung zukommen. Egal, ob ein Kind in der schulischen Nachmittagsbetreuung oder in einem Hort ist - die Kosten für die Eltern müssen überall gleich und vor allem leistbar sein. Deshalb fordern wir eine Deckelung für beide Bereiche", so die beiden SPÖ-Politiker unisono. Sie schlagen auch für Horte einen neuen Förderrahmen vor, der folgende Maßnahmen umfasst:

Die Einführung einer Sockelförderung, unabhängig von der Kinderzahl, pro Gruppe in der Höhe von 9.000 Euro pro Jahr.

Die Erhöhung des Personalkostenzuschusses des Landes um 20 Prozent, da in den letzten Jahren keine Indexanpassung vorgenommen wurde.

Die automatische, jährliche Indexanpassung beim Personalkostenzuschuss.

Zentral ist für Stadler und Vladyka darüber hinaus, dass bei den Horten dieselbe Staffelung der Elternbeiträge, wie in der schulischen Nachmittagsbetreuung, zur Anwendung kommt, was eine Reduzierung der Elternbeiträge bedeutet: "Würde beispielsweise die Deckelung, wie derzeit für die schulische Nachmittagsbetreuung, bei 88 Euro liegen, würde das für die Eltern pro Jahr eine merkbare finanzielle Entlastung zwischen 700 und 1.000 Euro bedeuten. Das ist gerade in Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten gut für die Geldbörse."

