Seniorenbund-Sparrechnung: Wir unterstützen die Pfeiffer-Aktion "Das ist doch noch gut!"

Lebensmittel gehören nicht in den Müll! Großmütter geben ihre Lebenserfahrung weiter.

Wien (OTS) - Zur heute von der Handelsgruppe Pfeiffer präsentierten Aktion "Das ist doch noch gut!" hält Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat fest:

"Schon vor zwei Jahren haben wir die Seniorenbund-Sparrechnung präsentiert, die klar aufzeigt, wie das Leben für Seniorinnen und Senioren wieder leistbar wird. Dazu gehört auch, das Lebensmittel nicht länger in derartig großem Umfang im Müll landen sollen. Daher unterstützen wir die nun von der Handelsgruppe Pfeiffer gestartete Aktion 'Das ist doch noch gut!', in der Großmütter bewusst als Beraterinnen eingesetzt werden. Neben dem auch uns wichtigen Anliegen, dass Lebensmittel nicht im Müll landen sollen, freut uns insbesondere die Wertschätzung, die in dieser Aktion den Älteren entgegengebracht wird. Wir ermuntern daher alle Seniorinnen, sich an dieser Kampagne aktiv zu beteiligen. Bewerben können sich interessierte Omas unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 225540 oder auf der Kampagnen-Website www.dasistdochnochgut.at"

