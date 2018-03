Rom: Fünf Millionen Pilger zur Papst-Heiligsprechung erwartet

Kanonisation von Johannes Paul II. und Johannes XXIII. bringt enorme logistische Herausforderungen für die Stadt

Rom, 03.12.13 (KAP) Die Stadt Rom rechnet zur Heiligsprechung von Johannes Paul II. und Johannes XXIII. am 27. April 2014 mit mehr als fünf Millionen Pilgern und Besuchern. Diese Zahl nannte Bürgermeister Ignazio Marino laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" vom Dienstag.

Um den Besucherandrang zu bewältigen, arbeite die Stadtverwaltung an einer besseren Anbindung des römischen Flughafens "Fiumicino" an die Innenstadt, teilte Marino mit. Dazu führe man gegenwärtig Gespräche mit der staatlichen italienischen Eisenbahn "FS" und dem privaten Anbieter "NTV". Vorgesehen sei der Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen, in denen die Fahrgäste bereits für ihre Flüge einchecken könnten.

"Sie werden am Tag der Heiligsprechung von Johannes Paul II. und Johannes XXIII. tanzen", habe ihm Papst Franziskus gesagt, verriet der Bürgermeister. Er habe daraufhin erwidert: "Heiliger Vater, wir sind im Begriff das zu organisieren."

Zur Seligsprechung von Johannes Paul II. am 1. Mai 2011 waren rund 1,5 Millionen Pilger und Touristen nach Rom gereist.

