Gute Arbeit ist Menschenrecht

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Was ist gute Arbeit? Es geht um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung, um Sinn, Gesundheit und Planbarkeit, um den Abbau von Leistungsdruck und Entgrenzung, um Würde und Respekt.

Arbeiterkammer, ÖGB und Katholische Kirche in Oberösterreich haben gemeinsam eine Deklaration für gute Arbeit verfasst. Der Internationale Tag der Menschenrechte ist ein guter Anlass, um mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Unter dem Titel "Gute Arbeit ist Menschenrecht" möchten wir im Presseclub Ursulinenhof in Linz, Saal A, um 11 Uhr bei einer Pressekonferenz am 10. Dezember 2013 diese Deklaration präsentieren und für unseren Unterstützungsaufruf im Internet werben.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen dabei Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz sowie AK-Präsident und ÖGB-Vorsitzender Dr. Johann Kalliauer zur Verfügung.

Datum: 10.12.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

OÖ. Presseclub Ursulinenhof Saal A, 1. Stock

Landstraße 31, 4020 Linz



Url: www.presseclub.at



