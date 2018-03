FP-Landbauer: VPNÖ treibt Schul- und Kindergartenfonds in Rekord-Defizit

Schulden laut Rechnungshof auf 200 Millionen Euro vervierfacht, FPÖ NÖ fordert sofortige Aufklärung

St. Pölten (OTS) - Harsche Kritik übt FPÖ NÖ-Jugendsprecher LAbg. Udo Landbauer am Umgang der ÖVP NÖ mit den Finanzen im Schul- und Kindergartenfonds des Landes NÖ.

"Laut einem aktuellen Bericht des Rechnungshofes hat sich die Verschuldung des Schul- und Kindergartenfonds in den letzten Jahren auf rund 200 Millionen Euro vervierfacht. Im Rechnungsabschluss weist VP-Finanzlandesrat Sobotka dieses horrende Defizit allerdings nicht aus, was der Rechnungshof ebenfalls zu Recht kritisiert. Wieder einmal versuchen die NÖ Schwarzen ihre katastrophale Schuldenpolitik zu verschleiern", so Landbauer.

Für den Abgeordneten ist es absolut inakzeptabel, dass LR Schwarz und die VPNÖ hier übelste Schuldenpolitik auf Kosten unserer Kinder betreiben.

"Der für Kindergärten zuständigen VP-Landesrätin Schwarz scheint es völlig egal zu sein, ob in Zukunft noch Geld für unsere Kinder vorhanden ist. Bei den Finanzen lebt die ÖVP NÖ offensichtlich nur in den Tag hinein, ohne Rücksicht auf die nächsten Generationen. So eine Politik ist nicht nur höchst fahrlässig, sondern zeigt auch, dass LR Schwarz ihr Ressort offenbar nicht im Griff hat. Wir fordern LR Schwarz auf, die Finanzierung unserer Kindergärten umgehend zukunftsfähig sicherzustellen!", schließt LAbg. Udo Landbauer.

