11. Österreichischer IT- und Beratertag: "Im Fokus: Erfolgreiche Geschäftsführung"

Lösungen, Trends und Erfolgsmodelle im Blickfeld des Branchenevents des WKÖ-Fachverbandes UBIT

Wien (OTS/PWK861) - Mehr als 2.500 Besucherinnen und Besucher

nahmen heuer den Austrian Consultants' Days teil. Glanzvoller Abschluss der Veranstaltungsreihe des WKÖ-Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) war der bereits 11. Österreichische IT- und Beratertag, der traditionsgemäß in der Wiener Hofburg stattfand. Welche Toolbox für erfolgreiche Geschäftsführung notwendig ist und an welchen Trends in den nächsten Jahren nicht vorbeizukommen ist, wurde in hochkarätigen Vorträgen und Panels diskutiert.

"Wir müssen auf die Herausforderungen für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit konkreten Antworten reagieren", erklärte UBIT-Obmann Alfred Harl. Deshalb hat der Fachverband in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien bei Karmasin Motivforschung eine Studie zum Leitthema "Erfolgreiche Geschäftsführung" in Auftrag gegeben. Fazit: "Externe Unterstützung und laufende Begleitung wird von den Unternehmen insbesondere in den vier Kernbereichen Zeitdruck, Innovation, ständiger Wandel sowie Prozess- und Zieldefinition gewünscht", fasst Harl die Bedürfnisse und Wünsche der österreichischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zusammen.

Ziele, Zeitmanagement und effiziente Konfliktstrategien

Gerade die Gestaltung von Prozessen und die Definition von Zielen seien für das Zeitmanagement entscheidend, unterstrich Keynote-Speaker und Vorsitzender des Vereins zur Verzögerung der Zeit, Prof. Peter Heintel: "Wenn man das Ziel aus den Augen verliert, verdoppelt sich die Anstrengung." Daher brauche es für langfristigen Erfolg, wie ÖBB-Vorstandsvorsitzender Christian Kern betonte, eine klare Agenda bzw. einen klaren Plan mit Fokus auf die Substanz des Unternehmens.

Kommt es zu Konflikten im Unternehmen, könnten diese mit entsprechenden Lösungstechniken effizienter gelöst werden, wie Ronny Kokert, Entwickler der Shinergy-Methode, anhand von praktischen Übungsbeispielen zeigte. Oberste Maxime sei es, so Tenor der Veranstaltung, sich als GeschäftsführerIn bewusst Zeit für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu nehmen, mit Coaching das persönliche Profil zu schärfen und Unternehmenserfolge entsprechend zu würdigen.

Neue Kommunikationswege und Beratungsfelder

Aber auch die Kommunikationskanäle haben sich in den letzten Jahren über alle Branchen hinweg eklatant verändert, wie Leo Hillinger und Armando Corti von Red Bull aus eigener Erfahrung bestätigten. Heute gehe es vor allem darum, eine klare Markenidentität zu schaffen und Emotionen beim Publikum zu erzeugen. Das treffe natürlich im gleichen Maße auf die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu.

"Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stehen heute jeden Tag vor zahlreichen komplexen Aufgaben. Ob es um die Weiterentwicklung von Strategien, die Neukundenakquisition oder Innovationen und Stakeholder-Beziehungen geht, externe Unterstützung wird gewünscht. Die Beratungsberufe haben als Erfolgsbegleiter die Chance, den Arbeitsalltag der Unternehmensspitze entscheidend zu vereinfachen und gemeinsam mit der Geschäftsführung nachhaltige Lösungen zu erarbeiten", weist Harl auf die sieben gewünschten Beratungsfelder hin, die aus der Studie hervorgehen.

Der 11. Österreichische IT- und Beratertag ist der Treffpunkt für Österreichs Entscheidungsträger und das "Who is Who" der heimischen Wirtschaftsszene. In den hochkarätig besetzten Diskussionen und Vorträgen haben unter anderem Ali Aram (Ernst & Young), Thomas Bergen (getabstract), Karin Berger (UPC), Wolfgang Burda (ACP), Carl de Colle (Exportfonds), Armando Corti (Red Bull), Univ. Prof. Thomas Foscht, Christian Fritz (Kanzlei Fritz & Schauer), Prof. Peter Heintel, Leo Hillinger, Petra Maria Ibounig (WKW), Sophie Karmasin, Christian Kern (ÖBB), Ronny Kokert, Oliver Krizek (Navax), Christian Kudler (IBM), Ulrike Lauber (Paritätische Kommission), Bettina Lorentschitsch (Obfrau Sparte Handel), Klaus Reisinger (ALLPLAN), Angelika Sery-Froschauer (Obfrau Werbung), Christian H. Schierer (Wirtschaftsdelegierter), Margarete Schramböck (NextiraOne), Antje Schubert (Birds Eye), Eva-Maria Stuffner (UBIT-Sprecherin Bilanzbuchhaltung), Georg Wagner (Spiritdesign), Christina Weidinger (SEA Award), Martin Zandonella (IT-Sprecher UBIT), Gerhard Zeiner (SAP Österreich) und Sonja Zwazl (Präsidentin WKNÖ) über zukünftige Entwicklungen diskutiert. Weitere Informationen auf www.beratertag.at (PM)

