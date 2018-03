NEOS Klubobmann Strolz: "Einfrieren der Parteienfinanzierung bringt uns 50 Millionen für die Bildung"

NEOS Entschließungsanträge für eine Aussetzung der Valorisierung der Parteienförderung und eine Beschränkung der Wahlwerbungskosten

Wien (OTS) - NEOS Klubobmann Strolz bringt heute im Rahmen der Sondersitzung des Nationalrates zwei Entschließungsanträge zur Begrenzung der Parteienförderung ein. Durch die Aussetzung der Wertanpassung der Parteienförderung sollen im Zeitraum der nächsten fünf Jahre 50 Millionen Euro an Steuergeld eingespart werden. Zusätzlich möchte NEOS durch eine Neuregelung der Wahlwerbungskostenbeschränkung relevante Schwachstellen der geltenden Rechtslage ausbessern.

"In der Staatskasse fehlen für die nächsten Jahre rund 24 Milliarden Euro. Sämtliche Bereiche werden einen Beitrag leisten müssen. Wir haben die fettesten Parteiapparate Europas. Die müssen abspecken. 50 Millionen Einsparung bei der Parteienförderung bis 2019 wäre eine Sofortmaßnahme der Parteien, um zu zeigen, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Die Parteien müssen sich an der Sanierung der öffentlichen Finanzen beteiligen", fordert Strolz.

Die öffentliche Parteienförderung ist pro Kopf in Österreich die höchste in Europa und hinter Japan weltweit die Nummer zwei. Im Zuge der Reform 2012 wurde zudem eine jährliche Valorisierung der Fördersummen bzw. des Förderkorridors beschlossen. Unter der Annahme einer jährlichen Steigerung des Verbraucherpreisindex um 2,1 Prozent im Zeitraum 2015 bis 2019 würde das eine weitere Erhöhung um rd. 50 Millionen Euro bringen. "Nirgendwo in der Welt ist die Plakatdichte bei Wahlkämpfen so hoch wie in Österreich. Und all das zahlen die Steuerzahler. Diese ausufernde Wahlwerbung ist für viele Bürgerinnen und Bürger eine Zumutung", ärgert sich Strolz.

Für NEOS ist die Beschränkung der Wahlwerbungsausgaben ein Pluspunkt der Reform des Parteiengesetzes und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings habe die letzte Nationalratswahl gezeigt, dass sich einzelne Parteien an das bestehende Regelwerk nicht halten. NEOS will die Obergrenzen für Wahlwerbung um zehn Prozent reduzieren und die Sanktionen bei Gesetzesverletzungen verschärfen. "Das würde den Ausgabendruck auf die Parteien senken und die Qualität der Wahlkämpfe sogar erhöhen", so Strolz. Darüber hinaus sollen Ausgaben von außerparteilichen Personenkomitees zu den Wahlwerbungskosten gerechnet werden.

Die eingesparten 50 Millionen Euro möchte NEOS in den Ausbau der sprachlichen Frühförderung investieren. "Wir werden beharrlich bleiben mit unserer Forderung nach einer Kürzung der Parteienförderung. Und wir haben immer gesagt, dass wir dieses Geld in die Bildung investieren wollen. Die aktuelle Pisa-Studie zeigt positive Tendenzen in manchen Bereichen. Sie zeigt aber auch, dass wir eklatante Defizite bei der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund haben. Wir brauchen eine Offensive bei der sprachlichen Frühförderung in der Muttersprache und in Deutsch", so Strolz.

