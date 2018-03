ASFINAG: 41 barrierefreie Rastplätze für Menschen mit Handicap

Komfort, Sicherheit und Entspannung - auch für Menschen mit Beeinträchtigung

Wien (OTS) - Heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Zu einem selbstbestimmten Leben von vielen Menschen mit Beeinträchtigung gehört heute auch das Autofahren. Daher ist es für die ASFINAG selbstverständlich, barrierefreies Rasten auch entlang von Autobahnen und Schnellstraßen zu ermöglichen. "Alle unsere 41 Rastplätze sind barrierefrei gebaut worden", sagt Rainer Kienreich, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. "Es ist uns besonders wichtig, die beste Rast-Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung zu stellen". Derzeit gibt es auf den ASFINAG-Rastplätzen österreichweit rund 15.000 Pkw-Stellplätze. Alleine 2013 wurden 23 Millionen Euro in mehr Sicherheit, Komfort und Entspannung investiert. Bis 2020 werden weitere 20 Rastplätze gebaut.

Die ASFINAG plant und baut ihre Rastplätze wirtschaftlich und ökonomisch unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit. So sind alle Infrastrukturzeilen über Rampen zu erreichen. Eigene Sanitäranlagen stellen sicher, dass die Nutzung dieser auch mit Rollstühlen möglich ist. Diese WC-Anlagen sind mit eigenen Notrufsystemen ausgestattet. Im Ernstfall geht der Notruf direkt in die zuständige ASFINAG-Verkehrsmanagementzentrale, von der aus alle notwendigen Schritte eingeleitet werden können. Gekennzeichnete Pkw-Stellplätze in unmittelbarer Nähe zu den Infrastrukturzeilen garantieren kurze Wege vom Auto zu den Pausenplätzen. Rainer Kienreich: "Wir sind überzeugt davon, dass wir noch optimalere Bedingungen für Menschen mit Handicap schaffen können. Daher laufen gerade Checks mit Sachverständigen, die uns dabei unterstützen die Barrierefreiheit unserer Ratsplätze weiter zu erhöhen".

Fitness auf Reisen - leichte Übungen, schnell gemacht

Körperliche Beeinträchtigungen, Autofahren und Bewegung schließen einander nicht aus! Schon mit kleinen Übungen die im Auto sitzend ausgeführt werden können, wird der Kreislauf wieder in Schwung gebracht. Wie die Fahrtroute, die Adresse für s Navi oder die Trinkflasche gegen den Durst vorbereitet werden, kann auch das Fitnessprogramm für zwischendurch bereits vor Fahrtantritt ausgesucht werden. Wie man sich fit hält auf langen Autofahrten, zeigen die Videos auf der ASFINAG Website unter www.asfinag.at

Sicherheit und gratis WLAN

Videoüberwachung, Notrufsysteme und LED-Beleuchtung - der Standard der ASFINAG-Rastplätze ist einheitlich hoch. Bereits auf vielen Rastplätzen wird zeitgleich mit der Betätigung der Notruf-Taste die Beleuchtung hochgefahren. So lässt es sich sorglos entspannt rasten. Und auch das World Wide Web lässt sich beim Pause machen erkunden. Bereits ein Großteil der 41 ASFINAG Rastplätze bietet gratis WLAN. Damit kann man sich immer und überall Infos über die aktuelle Verkehrssituation holen oder die neue Fahrtroute bestimmen.

Übermüdung als Unfallursache

30 Prozent aller tödlichen Unfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt wie Alkohol auf die Reaktionsfähigkeit. Studien zeigen, dass nach einer Nacht mit nur vier Stunden Schlaf die Reaktionszeit beim Autofahren mit 0,5 Promille Alkohol im Blut vergleichbar ist. Eine Nacht ohne Schlaf mit 0,8 Promille. Nur 20 Minuten "power napping" reichen aus, um Körper und Geist für die nächsten zwei Stunden fit zu machen.

