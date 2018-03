Weihnachtsmarkt im Theatermuseum mit Hilfsaktion "Bauern für Bauern"

Ausschließlich bäuerliche Weihnachtsspezialitäten vom 5. bis 8. Dezember

Wien (OTS) - Der "Gutes vom Bauernhof"-Weihnachtsmarkt findet vom 05. bis 08.12.2013 im Theatermuseum im Palais Lobkowitz statt. Begleitet von besinnlicher Adventmusik ist von Bauernbrot, Speck, geräuchertem Fisch und Käse über Kekse, Honig, Edelbrände, Essige, Öle, Lavendel-, Kräuter- und Mohnspezialtäten bis hin zu Glühwein und Glühmost für jeden Geschmack etwas Köstliches dabei.

In Not geratenen Bauernfamilien helfen

Auch die Aktion "Bauern für Bauern", die in Not geratenen Bauernfamilien hilft, wird auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein. Die Besucher haben dadurch die Gelegenheit, Spenden-Erlagscheine mitzunehmen, um Landwirtefamilien, die von einem Schicksalsschlag schwer getroffen worden sind, aktiv zu helfen. Mit "Bauern für Bauern" unterstützt der Maschinenring Österreich bäuerliche Familien in akuten Notsituationen. EUR 359.000,- wurden seit Beginn der Aktion im Jahr 2007 gesammelt, rasche und unbürokratische Hilfe kam bereits mehr als 80 Familien zugute. Spenden an "Bauern für Bauern" sind steuerlich absetzbar. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.maschinenring.at.

Als "Nikolaus" Urlaub und Brotbackkurs gewinnen

Wer am Nikolaustag (Freitag, 06.12.) zwischen 14.00 und 16.00 Uhr im schönsten Nikolaus-Gewand ins Theatermuseum kommt, der kann ein Wochenende Urlaub am Bauernhof, einen Brotback-Kurs am Biohof Pevny oder einen vollgefüllten Spezialitätenkorb mit "Gutes vom Bauernhof"-Produkten gewinnen.

Der Eintritt ins Theatermuseum ist während der Öffnungszeiten des "Gutes vom Bauernhof"-Weihnachtsmarktes frei. Die feierliche Eröffnung beim Weihnachtsbaum im Eroica-Saal findet am Donnerstag, 05.12., um 15.00 Uhr statt.

Die Öffnungszeiten des Marktes sind am 05.12. von 13.00 bis 18.00 Uhr, am 06. und 07.12. jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr und am 08.12.2013 von 10.00 bis 17.00 Uhr. Die Veranstaltung findet im Theatermuseum, Palais Lobkowitz, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien statt.

Nähere Informationen zum Qualitätsprogramm "Gutes vom Bauernhof" und den rund 1.600 Mitgliedsbetrieben sind im Internet unter www.gutesvombauernhof.at zu finden.

