FPÖ-Ragger: Kämpfe um mehr Geld für Tierheime!

"Finanzreferentin Schaunig will mich "bestrafen" und trifft Tierschutz"

Klagenfurt (OTS) - "In der Gesellschaft ist leider ein Trend feststellbar, dass die Verantwortung für Tiere abgeschoben wird und diese dann in Tierheimen versorgt werden müssen. Daher wird auch das Land Kärnten seine Verträge mit den vier Tierheimen im Land verlängern", teilt der Referent für Tierschutz LR Mag. Christian Ragger mit.

Er bedauert aber, dass im Budget beim Tierschutz gespart wird. Die Zuschüsse sollten gekürzt werden, obwohl der Bedarf steigt.

In diesem Zusammenhang übt Ragger Kritik an der Finanzreferentin LhStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kandut. "Sie streicht die Mittel für den Tierschutz um 50.000 Euro, sodass z.B. das wichtige Projekt der Kastration streunender Katzen zur Eindämmung der Überpopulation nicht mehr möglich ist. Überdies will sie zusätzlich Gelder aus meinen Referaten abziehen. Es ist mir gelungen, Mehreinnahmen aus der Jagdabgabe zu erzielen. Sie sollten für den Tierschutz verwendet werden, aber Schaunig will darauf zugreifen", so Ragger.

Ragger wolle jedenfalls um diese Mittel für den Tierschutz kämpfen. Es sei ein Problem, dass die SPÖ in ihrem Machtrausch, ihn, den FP-Landesrat, "bestrafen" wolle, aber damit den Tierschutz treffe. In den Ressorts der SPÖ gebe es Erhöhungen, bei allen anderen Kürzungen.

Erleichtert zeigt sich Ragger, dass der Posten der Tierschutzombudsfrau nach einem monatelangen Stau im Personalbereich von LH Dr. Peter Kaiser besetzt werden konnte. Die St. Veiter Tierärztin Dr. Jutta Wagner werde diese wichtige Funktion als Karenzvertretung von Mag. Fischinger ausüben.

