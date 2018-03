Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Franz Klammer zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Franz Klammer zum 60. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seinen großen Einsatz für den Wintersport in unserem Land dankt. "Sie sind für Generationen ein sportliches Vorbild. Durch Ihren Olympiasieg 1976 und Ihre 25 Abfahrtssiege sind Sie der erfolgreichste Rennläufer dieser Disziplin und als 'Abfahrtskaiser' in die Geschichte eingegangen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

