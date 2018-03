Almflächen - Stronach/Steinbichler: Rechnungshof-Prüfung und Auszahlung zurückgehaltener Fördergelder nötig

Bauernbund ist Totengräber vieler Bauernfamilien und des heimischen Tourismus

Wien (OTS) - Angesichts der bekannt gewordenen zahlreichen AMA-Fördergeldrückzahlungs- und Strafbescheide an viele fleißige Almbäuerinnen und Almbauern kritisiert Team Stronach Agrarsprecher Leo Steinbichler "die leeren Ankündigungen und Versprechungen der ÖVP-Verantwortlichen vor und während des Wahlkampfes; und jetzt haben wir das Almenchaos". Steinbichler fordert "ein sofortiges Einfrieren der Rückforderungen bis das Landwirtschaftsministerium die gemachten Zusagen nach Neuprüfung der Fälle und Nichtbestrafung der unschuldigen Almbauern umgesetzt hat" und kündigt eine entsprechende Anfrage an. Weiters will er eine Prüfung durch den Rechnungshof.

"Diese Herrschaften - die Berlakovichs, Auers, Schultes, Wlodkowskis & Co - sind die Totengräber unserer Bauern, die unsere Kulturlandschaft sehr oft auch in steilen Lagen pflegen und damit eine intakte Umwelt und wertvolle Erholungsflächen den Touristen zur Verfügung stellen", so Steinbichler. Der Landwirtschaftsminister versuche laut Steinbichler lediglich "das Almenchaos auszusitzen und Scheinlösungen anzubieten".

"Jahrelang haben die Bauernbundbastionen BMLFUW, AMA und die Landwirtschaftskammern trotz vehementer Kritik Brüssels ein völlig untaugliches Flächenerfassungssystem verteidigt. Jetzt lassen sie die Landwirte im Regen stehen. Die Rückforderungen in teils fünfstelliger Höhe als Folge dieses Schätzsystems ruinieren unbescholtene Bauernfamilien und beschleunigen das Bauernsterben", warnt der Team Stronach Agrarsprecher. Denn allfällige Schadenersatzklagen der Betroffenen seien erst nach einem mühsamen Bescheideinspruchverfahren und einem Zug bis zu den Höchstgerichten möglich.

Steinbichler: "Eine Sonderprüfung der Almencausa durch die unbestechlichen Prüfer des Rechnungshofs ist unerlässlich. Schon seit den LEADER- und ÖPUL-Kontrollen muss beim Rechnungshof das völlig intransparente, inakzeptable und rechtlich fragwürdige Agrarförderverwaltungssystem bekannt sein!"

