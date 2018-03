EU-Obermayr: CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht unseriöse Studie

Alle EU-Kritiker hätten laut Konrad-Adenauer-Stiftung "Minderwertigkeitsgefühl"

Wien (OTS) - "Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat in einer Studie jeden Bürger, der es wagt, die EU zu kritisieren, einer fremdenfeindlichen und undemokratischen Gesinnung bezichtigt", empört sich der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. Franz Obermayr über das Studienergebnis. "Bemerkenswert ist dabei, wer als Unterstützter hinter dieser Studie steht - nämlich das Center for European Studies, eine in Brüssel ansässige EU-Lobbyvereinigung der Konservativen Parteien Europas", so Obermayr weiter.

"Ein anderer Nutzen als der einer Stimmungsmache gegen EU-kritische Parteien erschließt sich dem Leser der Studie nicht", meint Obermayr. Interessant sei in diesem Zusammenhang übrigens auch noch der Zeitpunkt, wann die Studie veröffentlicht worden ist: "Gerade nachdem in diversen Printmedien den konservativen Parteien in Europa herbe Stimmenverluste an patriotische Parteien vorhergesagt worden sind! Damit soll offenbar wieder einmal der Versuch unternommen werden, der EU-kritischen Bevölkerung ein schlechtes Gewissen einzureden", stellt Obermayr abschließend fest.

