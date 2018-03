ORF III am Mittwoch: "science.talk" mit Virologe Heribert Stoiber im Zeichen des ORF-III-Schwerpunkts zum Welt-Aids-Tag

Außerdem: Glaube zwischen Halt und Zweifel in "kreuz und quer" und Komödie "Ein Mann à la carte" zum 60. Geburtstag von John Malkovich

Wien (OTS) - Der Frieden in und die Zweifel an Gott sind die Themen von "kreuz und quer" am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, in ORF III Kultur und Information: Um 20.15 Uhr finden in Michael Cencigs Dokumentation "Wie das Amen im Gebet" eine Reihe unterschiedlicher Menschen innere Zuflucht bei Gott. Danach stellt um 20.55 Uhr in der Diskussion "Warum ich kein Christ bin" der deutsche Philosophiehistoriker Kurt Flasch genau dies stark infrage. Der ORF-III-"science.talk" um 21.50 Uhr ist dem ORF-III-Programmschwerpunkt zum Welt-Aids-Tag gewidmet: Virologe Heribert Stoiber steht Moderatorin Barbara Stöckl Rede und Antwort zu Fragen nach seiner Forschung über immunologische Zusammenhänge und die damit verbundenen möglichen Impfstrategien. Anschließend, um 22.25 Uhr, würdigt die ORF-III-"kult.film"-Reihe mit der US-Komödie "Ein Mann à la carte" John Malkovich zum 60. Geburtstag.

Die Sendungen im Überblick:

"kreuz und quer" mit Doku "Wie das Amen im Gebet" (20.15 Uhr) und Diskussion "Warum ich kein Christ bin" (20.55 Uhr)

Michael Cencigs Dokumentation "Wie das Amen im Gebet" porträtiert Menschen, die "Amen - So sei es!" zu ihren Lebenssituationen sagen und die Frieden mit dem Unvollkommenen schließen konnten. Um 20.55 Uhr folgt eine "kreuz und quer"-Diskussion zum Thema "Warum ich kein Christ bin". Mit seinem neuen, gleichnamigen Buch hat der renommierte deutsche Philosophiehistoriker Kurt Flasch eine tiefsinnige wie pointierte Religionskritik formuliert. Was hat die christliche Theologie Flaschs Argumentation entgegenzusetzen? Mit Kurt Flasch diskutieren die Schweizer Philosophin Ursula Pia Jauch, der Wiener evangelische Bischof Michael Bünker und der katholische Theologe Wolfgang Beinert aus Regensburg. Die Diskussion leitet Günter Kaindlstorfer.

"science.talk: Virologe Heribert Stoiber" über Aids-Forschung (21.50 Uhr)

Das ORF-III-Wissenschaftsmagazin "science.talk" widmet sich im Zuge des ORF-III-Programmschwerpunkts zum Welt-Aids-Tag ganz der Aids-Forschung: Moderatorin Barbara Stöckl begrüßt dazu den Virologen Heribert Stoiber, der Grundlagenforscher am Institut für Virologie der Universität Innsbruck ist und sich bereits seit der Entdeckung von Aids mit dem HI-Virus beschäftigt. Sein Fokus liegt auf der Aufklärung immunologischer Zusammenhänge, um damit gezielte Impfstrategien entwickeln zu können. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt der Experte Einblicke in seine Forschungswerkstatt.

"kult.film: Ein Mann à la carte" (22.25 Uhr)

Anlässlich des 60. Geburtstags von John Malkovich präsentiert die ORF-III-Reihe "kult.film" die US-Filmkomödie "Ein Mann à la carte" in der Regie von Susan Seidelman. John Malkovich ist Jeff Peters, ein zurückgezogener Wissenschafter, der für die Raumfahrt den Androiden Ulysses nach seinem Ebenbild erschafft. Frankie Stone (Ann Magnusson), eine PR-Firmenchefin aus Miami, erhält den lukrativen Auftrag, den künstlichen Menschen in der Öffentlichkeit beliebt zu machen. Im Kontakt mit ihr entwickelt der Android allerdings Emotionen und soziale Umgangsformen, die jene seines Schöpfers bei weitem übersteigen. Frankie und der Roboter verlieben sich ineinander - und schließlich ist es der sozial unfähige Schöpfer Jeff Peters, der die Weltallmission auf sich nimmt.

